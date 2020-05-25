МЗС уточнило, скільки українців хворіють на Covid-19 за кордоном



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В Італії від коронавірусу лікується 121 українець

Одужали за кордоном вже 73 українця

За кордоном від Covid-19 одужали вже 73 українця, а 147 громадян України проходять лікування. Всього в рамках системи «Захист» до закордонних дипломатичних установ звернулися 18 938 громадян України.

Про йдеться в повідомленні прес-служби МЗС України.

Зокрема, 147 громадян України проходять лікування в таких країнах: Австрія - троє, Білорусь - троє, Ірландія - один, Італія - 121, Мальта - один, Молдова - один, РФ - троє, США - двоє, Таїланд - один, Уругвай - один, ФРН - один, Чехія - семеро, Швеція - двоє.

Ще 73 громадянина України одужали в наступних країнах: Австрія - троє, Бельгія - один, Великобританія - один, Греція - 22, Домініканська Республіка - четверо, Єгипет - один, Іспанія – п’ятеро, Італія - двоє, Молдова - один, Нігерія – троє, Нідерланди - один, ОАЕ - двоє, Польща - шестеро, Португалія - двоє, Сейшельські острови - один, Сербія - один, Таїланд - один, Уругвай - один, ФРН – п’ятеро, Швеція - один, Швейцарія - один, Японія - четверо.

Зазначимо, що кількість хворих на Covid-19 у світі наближається до 5,5 млн.

Новим центром спалаху вірусу стала Бразилія – понад 363 тисяч випадків. Побороли хворобу майже 150 тисяч осіб, померли – більше 22 тисяч. За останню добу хворих на Covid-19 стало більше на 16 тисяч.

Коронавірус в Україні

Всього 21245

Хворіють 13388

Одужали 7234

Померли 623

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Як повідомлялося, в Україні станом на 24 травня зафіксовано 406 нових випадків коронавірусу, це на 26 випадки менше, ніж 23 травня (432). Всього за час пандемії в Україні захворіло 20 986 людей. З них смертельних випадків – 617. Також одужали 7 099 осіб.