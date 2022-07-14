У небо над Білоруссю піднявся російський А-50

Повітряна тривога триває

Моніторингова група «Барускі Гаюн» повідомляє про зліт літака далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.

«11:00 Білорусь, Мачулищі – пішов на зліт А-50 (літак далекого радіолокаційного виявлення та управління)», – йдеться в повідомленні.

А-50 може застосовуватися для виявлення та супроводження повітряних та надводних цілей, оповіщення командних пунктів автоматизованих систем управління видів збройних сил про повітряну та надводну обстановку, застосовуватися для управління літаками винищувальної та ударної авіації при їх наведенні на повітряні, наземні та морські цілі, а також служити повітряним командним пунктом.

Нагадаємо, повітряна тривога оголошена майже по всіх підконтрольних Україні областях. ЗМІ повідомляють про вибухи у кількох областях.

Вінницька міськрада підтвердила інформацію про «прильоти» по місту.

До слова, триває 141-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Слов’янському напрямку та на Донеччині.

Про ситуацію в регіонах станом на ранок 14 липня читайте тут.