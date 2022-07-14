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рус
    Події в Україні

    У кількох областях прогриміли вибухи

    У кількох областях прогриміли вибухи
    фото ілюстративне

    Крім того, зафіксовано проліт ще двох ракет над Одещиною

    Повітряна тривога оголошена майже по всіх підконтрольних Україні областях. ЗМІ повідомляють про вибухи у Вінницькій та Черкаській областях.

    У Вінниці відомо про три сильних вибухи.

    Також львівські Telegram-канали повідомляють про «гул» та звуки вибухів в небі.

    Крім того, зафіксовано проліт ще двох ракет над Одещиною. Попередньо, у сторону північного заходу.

    Карта повітряних тривог зараз виглядає так:

    432cdc5a-9dea-4026-9e9b-6c18edc600cf.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У кількох областях прогриміли вибухи