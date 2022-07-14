У кількох областях прогриміли вибухи

Крім того, зафіксовано проліт ще двох ракет над Одещиною

Повітряна тривога оголошена майже по всіх підконтрольних Україні областях. ЗМІ повідомляють про вибухи у Вінницькій та Черкаській областях.

У Вінниці відомо про три сильних вибухи.

Також львівські Telegram-канали повідомляють про «гул» та звуки вибухів в небі.

Крім того, зафіксовано проліт ще двох ракет над Одещиною. Попередньо, у сторону північного заходу.

Карта повітряних тривог зараз виглядає так: