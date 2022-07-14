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    Події в Україні

    Окупанти вдарили ракетами по Вінниці

    Окупанти вдарили ракетами по Вінниці
    фото ілюстративне

    Наразі на місце виїхали екстрені служби

    Повітряна тривога оголошена майже по всіх підконтрольних Україні областях. ЗМІ повідомляють про три сильних вибухи Вінниці. Інформацію про вибухи підтвердила міська рада.

    «У Вінниці пролунали вибухи. Не виходьте з укриттів. Не поширюйте фото і відео», – йдеться в повідомленні.

    Згодом міськрада підтвердила «прильот» по місту.

    «У Вінниці прильоти. Залишайтесь в укриттях. Не поширюйте жодної інформації про локацію та масштаби влучання. Очікуємо офіційного повідомлення від Вінницької обласної військової адміністрації», – написав міський голова Сергій Моргунов.

    Наразі на місце виїхали екстрені служби.

    Нагадаємо, повітряна тривога оголошена майже по всіх підконтрольних Україні областях. ЗМІ повідомляють про вибухи у кількох областях.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Окупанти вдарили ракетами по Вінниці