Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження ворога – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження ворога – Генштаб
фото ілюстративне

Зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи

Триває 287-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби від ракетних ударів та БПлА противника постраждали житлові будинки та інші цивільні об’єкти міста Коростень Житомирської області і низка населених пунктів Запорізької області. Крім того, обстрілів з реактивних систем залпового вогню зазнали житлові квартали міста Курахове Донецької області. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Надалі зберігається загроза ворожих ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. На полігонах Республіки Білорусь триває підготовка підрозділів противника.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує утримувати свої війська в прикордонних районах Бєлгородської області. Обстріли з танків, мінометів, ствольної артилерії зафіксовано неподалік Стрілечої, Тернової, Стариці, Вовчанських Хуторів та Чугунівки Харківської області.

На Куп’янському напрямку противник веде оборону. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Котлярівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське і Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку противник здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Макіївка, Площанка і Невське Луганської області та Терни і Лиман Донецької області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій. Обстрілів з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії зазнали райони населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Кліщіївка, Залізне, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог веде оборону. Здійснив артилерійські та мінометні обстріли позицій наших військ поблизу населених пунктів Вугледар, Богоявленка, Пречистівка та Золота Нива Донецької області.

На Запорізькому напрямку противник завдав вогневого ураження поблизу Времівки і Новополя Донецької області та Дорожнянки, Гуляйполя і Залізничного на Запоріжжі.

На Херсонському напрямку ворог обороняється. Під артилерійський вогонь потрапили понад 10 населених пунктів, зокрема, Осокорівка, Золота Балка, Дудчани Херсонської області та околиці міста Херсон.

Українська авіація протягом поточної доби завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також удар по позиціях зенітних ракетних комплексів противника. За добу наші воїни збили ударний БпЛА типу Shahed-136.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили три пункти управління, два райони зосередження особового складу, район зосередження артилерії та два склади боєприпасів окупантів.

Теги: війна росія окупанти Україна ЗСУ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Німеччина передала ЗСУ «зимовий» пакет допомоги
Німеччина передала ЗСУ «зимовий» пакет допомоги
Сьогодні, 15:27
Окупанти вперше за довгий час атакували Україну іранськими дронами
Генштаб повідомив, скільки ворожих безпілотників ЗСУ збили за минулу добу  
Сьогодні, 08:15
Секретар РНБО розповів, коли ЗСУ зайдуть у Луганськ та Донецьк
Коли ЗСУ зайдуть у Луганськ, Донецьк і Севастополь: прогноз Данілова
Сьогодні, 04:43

Події в Україні

Суд позбавив мера Чернігова права обіймати посаду міського голови
Суд позбавив мера Чернігова права обіймати посаду міського голови
Обстріл Курахового: поліція показала наслідки (фото, відео)
Обстріл Курахового: поліція показала наслідки (фото, відео)
Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження ворога – Генштаб
Авіація ЗСУ завдала 11 ударів по районах зосередження ворога – Генштаб
Південна Корея надіслала Україні партію військової допомоги (фото)
Південна Корея надіслала Україні партію військової допомоги (фото)
Окупанти вдарили по Кураховому: є загиблі та поранені (фото, відео)
Окупанти вдарили по Кураховому: є загиблі та поранені (фото, відео)
Росія планує новий наступ – Столтенберг
Росія планує новий наступ – Столтенберг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
119K
Фаріон розказала, як Кучма та Медведчук надурили Путіна 
85K
CNN: українці завдали нову особисту образу Путіну, він скаженіє
24K
7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
17K
Фаріон потролила українців, які кажуть «блекаут» 
9664
Меркель розповіла, чим закінчиться війна
9340
Скандал між Україною та Грузією: правляча партія зробила заяву про постачання зброї

Новини

Ексначальника СБУ Харківщини знову залишили під вартою
Сьогодні, 09:00
ЗСУ відбили атаки окупантів поблизу семи населених пунктів Донеччини
Вчора, 07:07
За добу ЗСУ відбили 13 ворожих атак на Донбасі – Генштаб
5 грудня, 07:03
За добу авіація ЗСУ завдала 20 ударів по базах окупантів – Генштаб
3 грудня, 07:26
У Києві відбувся тренінг з тактичної медицини для журналістів
2 грудня, 15:45
ЗСУ відбили 14 ворожих атак у двох областях – Генштаб
2 грудня, 06:56

Прес-релізи

Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
Єдність країни, наша солідарність – запорука нашої майбутньої перемоги
5 грудня, 15:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту