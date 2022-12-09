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У прикордонних містах Білорусі збільшилась кількість окупантів – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У прикордонних містах Білорусі збільшилась кількість окупантів – Генштаб
фото ілюстративне

Зберігається загроза завдання ворогом ракетних ударів

Триває 289-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступу на Бахмутському напрямку. На Лиманському та Авдіївському напрямках намагається покращити тактичне положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, обстрілює позиції наших військ та цивільні об’єкти. Обладнує оборонні рубежі та позиції. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом доби російські окупанти завдали чотири ракетних та дев'ять авіаційних ударів. Зафіксовано і 25 ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали мирні населені пункти Комишуваха, Григорівське та Юльївка Запорізької області. Загроза завдання ворогом ракетних ударів по об’єктах енергетичної системи та критичної інфраструктури на всій території України зберігається і надалі.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено. У містах Мозир, Гомель та Могильов відзначено збільшення російських мобілізованих військовослужбовців. У військоматах Гомельської області тривають заходи з перевірки облікових даних військовозобов’язаних.

На Сіверському напрямку окремі підрозділи противника знаходяться у прикордонних районах Брянської та Курської областей. Мінометного обстрілу зазнав населений пункт Ходине Сумської області.

На Слобожанському напрямку ворог обстріляв з мінометів та ствольної артилерії райони населених пунктів Стрілеча, Зелене, Тернова, Стариця, Чугунівка та Кам’янка Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли з танків та артилерії різних типів по районах населених пунктів Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне, Першотравневе Харківської області; Новоселівське і Стельмахівка Луганської області.

На Лиманському напрямку противник завдав вогневого ураження по районах населених пунктів Греківка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Торське і Григорівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку обстрілів з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії зазнали райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них - Верхньокам’янське, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Андріївка, Біла Гора, Курдюмівка, Озарянівка, Диліївка та Залізне Донецької області.

На Авдіївському напрямку ворог здійснив обстріли по районах Авдіївки, Бердичів, Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано артилерійські та мінометні обстріли районів населених пунктів Вугледар, Новоукраїнка, Золота Нива, Велика Новосілка та Новопіль Донецької області.

На Запорізькому напрямку окупанти завдали вогневого впливу по населених пунктах Червоне, Дорожнянка, Залізничне, Оріхів, Новоданилівка, Новоандріївка, Степове, Червонодніпровка Запорізької області та Вищетарасівка на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку ворог здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Херсонської області, що поряд з лінією зіткнення. Знову артилерійських обстрілів зазнало місто Херсон та його околиці, постраждали мирні громадяни.

Противник продовжує втрачати живу силу. Протягом минулої доби до центральної міської лікарні міста Кадіївка Луганської області було доправлено до 50 поранених найманців зі складу приватної військової кампанії.

Разом з тим, в окремих регіонах Російської Федерації тривають заходи з мобілізації. Так, зокрема, військовозобов’язаним в Самарській області продовжують вручати повістки.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки.

Теги: Україна окупанти росія війна Генштаб

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