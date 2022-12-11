У низці областей України лунає повітряна тривога: карта

Громадянам слід терміново пройти в укриття

Повітряна тривога оголошена у низці областей України. Про це повідомляється в Telegram-каналі «Карта повітряних тривог».

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За даними карти, сирени лунають у Київській, Чернігівській, Полтавській, Сумській, Запорізькій, Херсонській, Дніпропетровській, Миколаївській та Донецькій області та частині Кіровоградської області.

Моніторингові групи повідомляють про активність авіації вздовж лінії фронту. Можливо БпЛА. Громадянам слід терміново прослідувати в укриття цивільного захисту.

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Нагадаємо, 9 грудня, близько 21:00 російські військові завдали ракетного удару по Великописарівській громаді Сумської області.