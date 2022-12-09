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Енергетична тривога. МОЗ повідомив, як працюватимуть лікарні без світла

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Енергетична тривога. МОЗ повідомив, як працюватимуть лікарні без світла
В Україні розширюють можливості лікарень по роботі в автономному режимі
фото: Facebook/Міністерство охорони здоров'я України

Медустанови працюватимуть автономно завдяки альтернативним джерелам, для яких сформовано запаси пального

В українських лікарнях сформовано п'ятидобові запаси пального для роботи автономних дизель-генераторів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в етері телемарафону.

«Ще на початку вересня було ухвалено рішення забезпечити в лікарнях як мінімум 5-денний запас пального для альтернативних джерел енергопостачання. У даний час цей запас сформований, і ми продовжуємо нарощувати потужності для того, щоб ще більше розширити можливості лікарень по роботі в автономному режимі», – сказав голова МОЗ.

У кожному регіоні України сформовано оперативні штаби та визначено відповідальних осіб, які координують доставку пального до закладів охорони здоров'я та створення його необхідних запасів на період довготривалих відключень електроенергії.

«Оскільки електроенергія відключається в різних регіонах по-різному, це дозволяє нам здійснювати перекидання пального, щоб забезпечити найбільш критичну потребу в ньому, тобто доставляти пальне туди, де воно необхідне саме зараз», – пояснив міністр.

Ляшко зазначив, що у періоди відключення електроенергії аптеки в закладах охорони здоров'я продовжують роботу, оскільки вони підключаються до дизель-генераторів медустанов.

«Ми готові до потенційних відключень електроенергії, щоби пройти цей період без кризових ситуацій», – додав голова МОЗ.

Також у разі повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв'язком.

До слова, МОЗ повідомило, що у разі блекауту в Україні будуть готові два рівні медичних установ з генераторам, а планові операції та госпіталізації призупинять.

Нагадаємо, наразі у Києві та області діятимуть екстрені відключення світла. Енергетики країни роблять усе можливе, щоб виправити ситуацію.

Раніше повідомлялося, як довго працюватимуть зв'язок, радіо і ТБ в разі блекауту. До того ж кожен «Пункт незламності» повинен бути зарезервований фіксованим зв’язком мінімум також на три доби.

Напередодні Кличко заявив, за яких умов пункти обігріву у Києві працюватимуть цілодобово.

Нещодавно ми розповідали як долали енергетичну кризу сто років тому.

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Теги: лікарня блекаут

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