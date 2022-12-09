Енергетична тривога. МОЗ повідомив, як працюватимуть лікарні без світла

В Україні розширюють можливості лікарень по роботі в автономному режимі

Медустанови працюватимуть автономно завдяки альтернативним джерелам, для яких сформовано запаси пального

В українських лікарнях сформовано п'ятидобові запаси пального для роботи автономних дизель-генераторів. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в етері телемарафону.

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«Ще на початку вересня було ухвалено рішення забезпечити в лікарнях як мінімум 5-денний запас пального для альтернативних джерел енергопостачання. У даний час цей запас сформований, і ми продовжуємо нарощувати потужності для того, щоб ще більше розширити можливості лікарень по роботі в автономному режимі», – сказав голова МОЗ.

У кожному регіоні України сформовано оперативні штаби та визначено відповідальних осіб, які координують доставку пального до закладів охорони здоров'я та створення його необхідних запасів на період довготривалих відключень електроенергії.

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«Оскільки електроенергія відключається в різних регіонах по-різному, це дозволяє нам здійснювати перекидання пального, щоб забезпечити найбільш критичну потребу в ньому, тобто доставляти пальне туди, де воно необхідне саме зараз», – пояснив міністр.

Ляшко зазначив, що у періоди відключення електроенергії аптеки в закладах охорони здоров'я продовжують роботу, оскільки вони підключаються до дизель-генераторів медустанов.

«Ми готові до потенційних відключень електроенергії, щоби пройти цей період без кризових ситуацій», – додав голова МОЗ.

Також у разі повного блекауту в Києві передбачена альтернативна можливість виклику швидкої допомоги, якщо телефон 103 виявиться недоступним через перебої зі зв'язком.

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До слова, МОЗ повідомило, що у разі блекауту в Україні будуть готові два рівні медичних установ з генераторам, а планові операції та госпіталізації призупинять.

Нагадаємо, наразі у Києві та області діятимуть екстрені відключення світла. Енергетики країни роблять усе можливе, щоб виправити ситуацію.

Раніше повідомлялося, як довго працюватимуть зв'язок, радіо і ТБ в разі блекауту. До того ж кожен «Пункт незламності» повинен бути зарезервований фіксованим зв’язком мінімум також на три доби.

Напередодні Кличко заявив, за яких умов пункти обігріву у Києві працюватимуть цілодобово.

Нещодавно ми розповідали як долали енергетичну кризу сто років тому.