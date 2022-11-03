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У Новгород-Сіверському у рамках дерусифікації з'явилася вулиця Леоніда Кучми

Юрій Лящук
glavcom.ua
У Новгород-Сіверському у рамках дерусифікації з'явилася вулиця Леоніда Кучми
Одну з вулиць вирішили назвати на честь другого президента України
фото із соцмереж

Перейменувати вулицю Губернську запропонував депутат обласної ради Сергій Сергієнко

У Новгород-Сіверській громаді у рамках декомунізації та дерусифікації перейменували близько 80 вулиць, 33 з них у місті. Одну з центральних вулиць, яку називали Губернською, вирішили назвати на честь другого президента України, який родом з Новгород-Сіверщини. Ідея з'явилася просто перед сесією міськради. Місцеві депутати підтримали цю ідею. Про це розповіла міська голова Людмила Ткаченко в інтерв'ю «Суспільному».

Вулицю Губернську у радянські часи перейменували на вулицю Карла Маркса, а під час декомунізації у 2016 році їй повернули історичну назву. Тепер ця вулиця названа на честь Леоніда Кучми.

Саме так перейменувати вулицю Губернську запропонував депутат обласної ради Сергій Сергієнко, а депутати міськради його підтримали.

«Одним з людей, яка творила історію і продовжує її формувати є наш земляк Леонід Данилович Кучма. Всі 19 депутатів проголосували «за». Це повага до тих історичних постатей, які працювали та працюють на нашій землі», – каже депутат.

Водночас краєзнавець Борис Домоцький входив до комісії з перейменувань вулиць, але потім вийшов з неї. Каже, що пропонував перейменувати Губернську на вулицю Івана Мазепи. Нову назву не підтримує.

«До Кучми, його політичної діяльності, є 100 питань. І відповідей поки нема на те: як прийшов олігархат, як це було з'єднанням російським. Це просто виклик не тільки поодиноким противникам, як я чи ще хтось, це виклик тій системі, яка зараз має встановитися із вимітання радянського, російського, імперського та осіб, пов’язаних з цим. Тому я бачу, що це повний треш та абсурд», – говорить краєзнавець.

Теперішня вулиця Кучми є однією з центральних у місті. На ній стоїть тріумфальна арка, ліцей, тут розташована і міська рада. За словами міської голови, сам другий Президент України вже знає про це перейменування.

«Йому було дуже приємно, він сказав, що «просто розчулений», дуже вдячний. Його фраза була: «новгород-сіверці, ну ви даєте».

В селах громади також обирали нові назви вулиць. В основному вони не прив'язані до історичних подій чи постатей. Найпоширенішими назвами вулиць стали: Квіткова, Зелена, Зарічна. Вулиця Садова з’явилася одразу в шести селах. Коли з’являться таблички з новими назвами й скільки це буде коштувати, поки не відомо, сказала голова громади.

Нагадаємо, мер Дніпра послав депутата через перейменування вулиці.

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Теги: декомунізація Леонід Кучма дерусифікація

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