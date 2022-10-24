Окупанти декомунізують Херсон: вкрали пам'ятники Суворову та Ушакову (фото)
Ворог тікає з міста і вивозить «цінності»
Російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста. Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах.
Вороги пояснюють, що буцімто вкрали пам’ятники для того, аби «зберегти унікальні твори мистецтва від обстрілів ЗСУ».
Погруддя Суворова у 1950 році встановили в Херсоні на 150-ту річницю його смерті.
Статуя адмірала Ушакова була встановлена 1957 року біля корпусу Херсонської державної морської академії на однойменному проспекті.
Водночас українці з гумором відреагували на дії рашистів.
«Ось вона – справжня дерусифікація руками орків! Дякуємо! Вони вдерлися в Херсон, щоб покрасти пам'ятники своїм імперцям. Цікаво, як там Пушкін? Евакуюйте його вже зараз», – написав користувач Денис Попов.
Нагадаємо, тим часом російський колаборант і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов втік із Херсона. Колаборант видав себе, опублікувавши фото з тимчасово окупованого Криму.
До слова, нещодавно командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін заявив, що у Херсоні «можуть бути прийняті непрості рішення». За словами голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, окупанти розуміють, що Росія йде до програшу як глобального, так і локального на місцях.
Однак заяви рашистів про так звану «евакуацію» населення на лівий берег Дніпра – це інформаційна операція і маніпуляція.
За прогнозом Буданова, до кінця року наші бійці звільнять Херсон.
Нагадаємо, російські загарбники хочуть залишити жителів Херсона без зв’язку, радіомовлення і телебачення, аби вони не могли передавати інформацію ЗСУ.
Тим часом російські пропагандисти на тлі розмов про можливий відступ окупаційних військ із Херсона заявляють, що окупанти повинні «евакуювати» з міста усі цінності із церков, музеїв, театрів, бібліотек та інших установ, тобто грабувати місто.
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