Окупанти декомунізують Херсон: вкрали пам'ятники Суворову та Ушакову (фото)

Ворог тікає з міста і вивозить «цінності»

Російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста. Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах.

Вороги пояснюють, що буцімто вкрали пам’ятники для того, аби «зберегти унікальні твори мистецтва від обстрілів ЗСУ».

Погруддя Суворова у 1950 році встановили в Херсоні на 150-ту річницю його смерті.

Статуя адмірала Ушакова була встановлена 1957 року біля корпусу Херсонської державної морської академії на однойменному проспекті.

Водночас українці з гумором відреагували на дії рашистів.

«Ось вона – справжня дерусифікація руками орків! Дякуємо! Вони вдерлися в Херсон, щоб покрасти пам'ятники своїм імперцям. Цікаво, як там Пушкін? Евакуюйте його вже зараз», – написав користувач Денис Попов.

Нагадаємо, тим часом російський колаборант і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов втік із Херсона. Колаборант видав себе, опублікувавши фото з тимчасово окупованого Криму.

До слова, нещодавно командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін заявив, що у Херсоні «можуть бути прийняті непрості рішення». За словами голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, окупанти розуміють, що Росія йде до програшу як глобального, так і локального на місцях.

Однак заяви рашистів про так звану «евакуацію» населення на лівий берег Дніпра – це інформаційна операція і маніпуляція.

За прогнозом Буданова, до кінця року наші бійці звільнять Херсон.

Нагадаємо, російські загарбники хочуть залишити жителів Херсона без зв’язку, радіомовлення і телебачення, аби вони не могли передавати інформацію ЗСУ.

Тим часом російські пропагандисти на тлі розмов про можливий відступ окупаційних військ із Херсона заявляють, що окупанти повинні «евакуювати» з міста усі цінності із церков, музеїв, театрів, бібліотек та інших установ, тобто грабувати місто.