Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Окупанти декомунізують Херсон: вкрали пам'ятники Суворову та Ушакову (фото)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Окупанти декомунізують Херсон: вкрали пам'ятники Суворову та Ушакову (фото)
Рашисти «допомагають» українцям позбуватися непотребу 
колаж glavcom.ua

Ворог тікає з міста і вивозить «цінності» 

Російські окупанти демонтували в Херсоні пам’ятники російським полководцям Олександру Суворову і Федору Ушакову та забрали їх з собою при втечі з міста. Про це повідомили місцеві мешканці у соцмережах.

Вороги пояснюють, що буцімто вкрали пам’ятники для того, аби «зберегти унікальні твори мистецтва від обстрілів ЗСУ».

Погруддя Суворова у 1950 році встановили в Херсоні на 150-ту річницю його смерті. 
Статуя адмірала Ушакова була встановлена 1957 року біля корпусу Херсонської державної морської академії на однойменному проспекті.

Окупанти декомунізують Херсон: вкрали пам'ятники Суворову та Ушакову (фото) фото 1

Водночас українці з гумором відреагували на дії рашистів.

«Ось вона – справжня дерусифікація руками орків! Дякуємо! Вони вдерлися в Херсон, щоб покрасти пам'ятники своїм імперцям. Цікаво, як там Пушкін? Евакуюйте його вже зараз», – написав користувач Денис Попов. 

Окупанти декомунізують Херсон: вкрали пам'ятники Суворову та Ушакову (фото) фото 2

Нагадаємо, тим часом російський колаборант і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов втік із Херсона. Колаборант видав себе, опублікувавши фото з тимчасово окупованого Криму.

До слова, нещодавно командувач об'єднаного угрупування військ РФ в Україні Сергій Суровікін заявив, що у Херсоні «можуть бути прийняті непрості рішення». За словами голови Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, окупанти розуміють, що Росія йде до програшу як глобального, так і локального на місцях.

Однак заяви рашистів про так звану «евакуацію» населення на лівий берег Дніпра – це інформаційна операція і маніпуляція.

За прогнозом Буданова, до кінця року наші бійці звільнять Херсон.  

Нагадаємо, російські загарбники хочуть залишити жителів Херсона без зв’язку, радіомовлення і телебачення, аби вони не могли передавати інформацію ЗСУ.

Тим часом російські пропагандисти на тлі розмов про можливий відступ окупаційних військ із Херсона заявляють, що окупанти повинні «евакуювати» з міста усі цінності із церков, музеїв, театрів, бібліотек та інших установ, тобто грабувати місто.

Читайте також:

Теги: Херсон українці окупанти дерусифікація

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зрадник перебуває у Криму
Колаборант Стремоусов вже втік із Херсона (фото)
Сьогодні, 10:18
Росіяни намагаються інформаційно ізолювати Херсон
Окупанти хочуть залишити Херсон без зв’язку, радіо і телебачення: названо причину
Вчора, 22:14
Російське командування готує підґрунтя для того, щоб в разі потреби «відмазатися» після здачі міста 
Чи справді окупанти втечуть із Херсона? Буданов розкрив хитрість РФ
Сьогодні, 08:40

Події в Україні

Боги, а не люди: Арестович розповів, як ЗСУ прориваються вперед під Бахмутом
Боги, а не люди: Арестович розповів, як ЗСУ прориваються вперед під Бахмутом
Окупанти декомунізують Херсон: вкрали пам'ятники Суворову та Ушакову (фото)
Окупанти декомунізують Херсон: вкрали пам'ятники Суворову та Ушакову (фото)
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 24 жовтня
Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 24 жовтня
Вибух у Новій Каховці: у небо здіймається стовп диму (відео)
Вибух у Новій Каховці: у небо здіймається стовп диму (відео)
Чи відключить Starlink? Маск заспокоїв українців
Чи відключить Starlink? Маск заспокоїв українців
ЗСУ опублікували термінове звернення до окупантів (відео)
ЗСУ опублікували термінове звернення до окупантів (відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
237K
Фіона Хілл: Ілон Маск передає повідомлення від Путіна
70K
Переговори України з РФ: Макрон назвав головну умову
66K
Чим відомий Богуслаєв: зради та скандали
20K
Скільки ще триватиме терор дронами й ракетами: прогноз розвідки
13K
«Майже катастрофа». Компанія Ахметова розказала, як українці платять за світло
12K
Українці можуть втратити зарплати і пенсії. Шмигаль назвав причину

Новини

Лукашенко збирає інформацію про потенційних призовників
Сьогодні, 08:07
Україна завдала 11 авіаударів по базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:30
«Лінія Вагнера» розколює Кремль – ISW
Вчора, 09:09
ЗСУ знищили бази окупантів на Запоріжжі і в Новій Каховці – Генштаб
Вчора, 07:16
Порошенко передав на аукціон «все, що залишилось від псковських десантників» (фото)
22 жовтня, 20:46
Ракетна атака: енергетики оцінили масштаби пошкоджень мережі
22 жовтня, 12:12

Прес-релізи

В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
В Україні запустили проєкт з ремонту вантажівок для фронту
18 жовтня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту