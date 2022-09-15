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Вінниця декомунізує 160 топонімів

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Вінниця декомунізує 160 топонімів
Перейменують вулиці, провулки та площі 
фото з відкритих джерел

Голосування відбувалося на платформі E-Dem 

У Вінниці оприлюднили результати електронного голосування щодо перейменування вулиць, провулків, тупиків, площ тощо, чиї назви асоціюються з російським колоніальним спадком, інформують в міськраді Вінниці. Загалом перейменовано буде 160 назв. Затвердять вибір вінничан на найближчій сесії міськради.

Вінничани робили свій вибір на платформі E-Dem, завдяки якій вдалося забезпечити прозорість та достовірність результатів.  

«Основу коригувань попередніх рекомендацій Ради становлять звернення жителів вулиць щодо вшанування загиблих героїв російсько-української війни. Так, вже наприкінці вересня у міській топоніміці можуть з’явитися такі імена: Дмитра Білоконя (нині вулиця і провулок Баженова), Анатолія Черниша (нині вулиця Ковпака) Володимира Даценка (нині вулиця і проїзд Немировича-Даченка), Олексія Зинов’єва (нині вулиця Новікова), Павла Корнелюка (нині вулиця і проїзд Станіславського), Олександра Божка (нині провулок Станіславського)», – каже директор комунального закладу «Музей Вінниці» Олександр Федоришен.

Кожна пропозиція, що набрала найбільше голосів вінничан, була врахована під час затвердження проєкту нових назв топонімів. Врахували учасники засідання й колективне звернення жителів вулиці Юрія Смірнова, які зібрали понад 51% підписів для перейменування її на Барвисту. А також – пропозицію мешканців вулиці Єрмака, які хочуть увічнити у ній пам’ять про загиблого героя Антона Листопада – одного з найкращих пілотів-авіаторів сучасних Повітряних Сил Збройних Сил України.

Вииняток члени Ради зробили для топонімів Громова, Писарєва, Л.Толстого та Черняховського. Через відсутність консенсусу серед експертів і з метою проведення додаткових обговорень – голосування по них перенесено на черговий блок перейменування топонімів, який відбудеться у жовтні.

Нагадаємо, навесні у Вінниці вже змінили назву 15 топонімам. 

Нещодавно у Києві було перейменовано сотню вулиць: повний перелік.

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Теги: декомунізація Вінниця музей вулиця

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