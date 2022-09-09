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Мер Дніпра послав депутата через перейменування вулиці: деталі скандалу

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Мер Дніпра послав депутата через перейменування вулиці: деталі скандалу
У Дніпрі триває декомунізація
фото з відкритих джерел

Філатов хоче, щоб одна з вулиць міста мала назву Степана Бандери 

На найближчій сесії міської ради Дніпра розглянуть питання про перейменування ще 45 топонімів. Відповідний проєкт рішення опублікували на сайті міської ради. Водночас мер Дніпра Борис Філатов повідомив, що одна з вулиць носитиме ім'я Степана Бандери. Філатов зазначив, що мовиться про вулицю, що раніше мала назву Шмідта.

«Вулиця Степана Бандери у Дніпрі буде. Тож чекаємо рішення сесії міськради 21 вересня», – анонсував Філатов.

Він також додав, що декомунізація – це своєрідний тест. Мер Дніпра пригадав, як разом із секретарем міськради Олександром Санжарою сміявся: «Хто проявиться першим, той, вважай, потенційний колаборант». Як виявилося, проти виступив народний депутат з фракції «Слуга народу» Максим Бужанський. Він зіронізував, буцімто Бандера багато зробив для міста.  

Мер Дніпра послав депутата через перейменування вулиці: деталі скандалу фото 1

Філатов мовчати не став і відповів Бужанському: «Максиме, разом з полярником Шмідтом можете поки що сісти на крижину і попливти нах@й. Слідом за роZZіским кораблем».

Перейменування вулиць Дніпра ініціював сам міський голова Борис Філатов. На його думку, у Дніпрі не залишиться вулиць, які пов'язані з Росією. Він підкреслив, що це станеться навіть, якщо Верховна Рада не ухвалить відповідний закон. 
  
 Нагадаємо, вчора довкола перейменування вулиці Московської в Києві розгорівся скандал.

Теги: вулиця декомунізація депутат закон Борис Філатов Дніпро

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