У Новій Каховці пролунало 15 вибухів (відео)

Мешканці міста припускають, що ЗСУ завдають російським окупантам нових ударів

У Новій Каховці знову пролунала серія вибухів. Про це повідомляють місцеві Телеграм-канали, а також написав народний депутат Олексій Гончаренко.

Мешканці Нової Каховки повідомляють про те, що у місті знову лунають вибухи. Припускають, що ЗСУ завдають російським окупантам нових ударів, а ППО росіян намагається відповідати, але це у ворога виходить не дуже ефективно.

«Нова Каховка. Повідомляють про серію вибухів, всього біля 15. Орки в паніці», – написав Гончаренко.

Як повідомлялося, 11 серпня в окупованій Новій Каховці увечері 11 серпня лунають сильні вибухи. Нагадаємо, ЗСУ знищили три російські безпілотники у небі над Херсонщиною.

Нагадаємо, триває сто сімдесят дев’ята доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. На Волинському та Поліському напрямках обстановка залишилась без суттєвих змін. На Сіверському напрямку ворог проводить ротацію окремих підрозділів в прикордонних районах Брянської та Курської областей.