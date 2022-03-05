Нова Каховка – це Україна! Жителі міста зберуться на мітинг проти окупантів

У неділю, 6 березня, об 11:00 люди планують вийти на протест

Жителі Нової Каховки, що у Херсонській області, збираються виступити проти окупантів. Так, у неділю, 6 березня, об 11:00 люди планують зібратися на мітинг. Вони хочуть виступити проти захоплення міста російськими військовими. Нова Каховка – це Україна!

Нагадаємо, російські військові розстріляли під Новою Каховкою цілу сім'ю – 56-річних Анну та Олега Федько, їхню невістку Ірину Федько та двох онуків: 6-річну Софію та півторамісячного Івана.

У Херсоні, куди напередодні змогли вдертися війська РФ, люди 5 березня масово вийшли на мітинг проти окупації.

Нагадаємо, жителі Мелітополя у суботу, 5 березня, вкотре вийшли на мирний мітинг проти окупації міста російським агресором.

Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що у місті складна ситуація з продовольством і ліками, але попри все це жителі Мелітополя щодня виходять на мітинги проти агресора.

Як відомо, загарбники окупували Херсон і намагаються підкорити собі місцевих жителів. Але нічого в них не виходить.

Херсонці чинять опір. Навіть не дивлячись на вимкнений мобільний зв'язок. У місті поки працює лише Лайф.

Раніше радник керівника офісу президента Олексій Арестович заявив про бойові успіхи української армії у Херсоні, який тимчасово заблокували російські війська.

«У Херсоні накрили аеропорт повністю: а там було близько 1000 військових, 20 гелікоптерів, 200 машин. Залишки – скільки їх там залишилося, уточнюються», – заявив Арестович.

Нагадаємо, в Україні триває десятий день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.



