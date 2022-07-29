Мелітополь чи Нова Каховка? Де вирішиться доля деокупації українського півдня

Мелітополь після захоплення – це велика військова база росіян

Довелося почути версію, ніби ключ для визволення півдня лежить у Мелітополі, де нині бешкетують російські окупанти.

Поясню, чому це не так.

Важливо розуміти, що основні цілі так званої російської «спецоперації» в Україні (по суті війни) – це так званий сухопутний коридор з Криму на територію окупованих районів Луганської та Донецької областей. А друге – це подача води на територію окупованого Криму.

Відповідно, відвоювання ЗСУ, розташованого на півдні Запорізької області Мелітополя, не допоможе зірвати ці стратегічні, військові, економічні плани агресора. Максимум це дозволить перерізати сухопутний коридор.

Тож твердження, що ключ для визволення українського півдня перебуває у визволенні саме Мелітополя, що це дозволить якісно змінити хід – дуже спірне.

При цьому слід визнати, що Мелітополь після захоплення – це велика військова база росіян. За інформацією з місця подій, у тимчасово окупованому Мелітополі та селах довколо нього розташовано до 5 військових баз противника та складів з боєприпасами.

Мелітополь перетворено у центр логістики, місце зосередження важкої бронетехніки, особового складу, авіанесучих груп.

Напередодні ЗСУ нанесли ракетний удар по військовій базі в Мелітополі, яка була знищена три тижні тому.Нагадаю, 3 липня ЗСУ завдали понад 30 ударів по одній з чотирьох російських військових баз у Мелітополі. Внаслідок влучних потраплянь Мелітопольський аеродром знищений, а також – ліквідовано понад 200 окупантів.

24 липня було завдано удару, в результаті якого пошкоджено залізничне полотно, що було стратегічно важливим для окупантів. Це значно ускладнило окупантам логістику.

Але, як на мене, найбільш стратегічно важливим є тимчасово окупована Нова Каховка, що на Херсонщині. Контроль над цим містом дозволив би нам зірвати завдання так званої «спецоперації».

Якщо ми зможемо відвоювати Нову Каховку, це дозволить ЗСУ розвивати наступ не лише на правому березі Херсонської області, а й виходити на адмінкордон з Автономною Республікою Крим. Паралельно нейтралізуючи можливість нависання так званого Криворізького угруповання ворога, яке наступає на промислові центри Дніпропетровської області з території Херсонської області.

На мою думку, саме Нова Каховка найбільш приваблива, якщо так можна сказати, в моменті проведення контрнаступу ЗСУ. Тим більше, що зараз створено всі передумови для цього. Порушено логістику супротивника, здійснені удари по мостах у Херсонській області.

Судячи з інформації від військових, після «бавовни» Антонівському мосту може допомогти лише подорожник.

Відповідно є динаміка просування у нас на даному напрямку. Протягом останніх двох тижнів звільнено Іванівку і Лозове, на цьому тижні звільнено Андріївку. ЗСУ продовжують просуватися у регіоні і тіснити ворога. Крім того, у Херсонській ОВА повідомили, що ЗСУ можуть звільнити Херсонщину до осені.

Слід розуміти, що Нова Каховка – це не лише Каховська ГЕС (гідроелектростанція), не лише Старокримський канал, що дає воду до Криму. Це ще місто, де перетинаються найважливіші траси, що ведуть до Одеської, Запорізької, Дніпропетровської області.