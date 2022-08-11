Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

В окупованій Новій Каховці лунають сильні вибухи

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
В окупованій Новій Каховці лунають сильні вибухи
В окупованій Новій Каховці чутно гучні вибухи
фото з відкритих джерел

У місцевих пабліках пишуть, що спрацювало ППО окупантів

В окупованій Новій Каховці увечері 11 серпня лунають сильні вибухи. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Херсонщина. У Новій Каховці повідомляють про сильні вибухи. Меншає орків та їх техніки!», – повідомив Хлань.

У місцевих пабліках пишуть, що спрацювало ППО окупантів, але є і прильоти по рашистам.

Окрім того місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Каховської ГЕС.

Нагадаємо, два дні тому українські військові вкотре завдали ударів по Антонівському мосту. Також під удар потрапив міст через Каховську ГЕС. 

Також 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС. Згодом вони взялися ремонтувати шляхопровід.

Читайте також: Мер окупованої Нової Каховки: Місто радіє кожному вибуху
Теги: вибух Херсонщина війна в Україні

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 169 доба повномасштабної війни
ЗСУ відкинули ворога на Авдіївському, Бахмутському та Краматорському напрямках 
Сьогодні, 18:54
Наслідки удару ЗСУ по Каховському мосту
Удар ЗСУ по Каховському мосту: опубліковано відео руйнувань
Вчора, 23:32
Шляхопровід важливий для транспортного сполучення ворогів
Міст Каховської ГЕС непридатний для використання – «Південь» 
Вчора, 14:57

Події в Україні

На Харківщині тракторист підірвався на міні
На Харківщині тракторист підірвався на міні
В окупованій Новій Каховці лунають сильні вибухи
В окупованій Новій Каховці лунають сильні вибухи
Майже по всій Україні – повітряна тривога
Майже по всій Україні – повітряна тривога
Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається гострою – мер Енергодара
Ситуація навколо Запорізької АЕС залишається гострою – мер Енергодара
У Мар'янці під обстріл потрапило евакуаційне авто, є поранені
У Мар'янці під обстріл потрапило евакуаційне авто, є поранені
Десантники 79-ї бригади отримали італійські бронемашини (фото, відео)
Десантники 79-ї бригади отримали італійські бронемашини (фото, відео)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
Казахстан ділитиметься військовими даними із Туреччиною. У рашистів вже істерика
79K
Китай назвав головного винуватця війни в Україні. І це – не Росія
62K
Латвія визнала Росію державою-спонсором тероризму. Перша реакція Москви
45K
У Білорусі на військовому аеродромі чутно звуки вибухів, – ЗМІ
33K
Наслідки вибухів на авіабазі у Криму: оприлюднено нові знімки
15K
Британія передасть Україні додаткові системи залпового вогню

Новини

Зенітники збили два «Калібри» над Харківщиною (відео)
Сьогодні, 17:28
Чи причетна Україна до вибухів поблизу Сак: відповідь Міноборони і Генштабу 
Сьогодні, 17:14
РФ готує провокацію проти Зеленського: хочуть дискредитувати його в Європі
Сьогодні, 16:59
Окупанти знову обстріляли Запорізьку АЕС, над станцією – дим (відео) 
Сьогодні, 16:25
Війна впливає на погоду: наслідки відчують всі – прогноз кліматологів 
Сьогодні, 16:14
Генштаб порахував, скільки білоруських військових воюють проти України  
Сьогодні, 15:57

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту