В окупованій Новій Каховці лунають сильні вибухи

У місцевих пабліках пишуть, що спрацювало ППО окупантів

В окупованій Новій Каховці увечері 11 серпня лунають сильні вибухи. Про це повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Херсонщина. У Новій Каховці повідомляють про сильні вибухи. Меншає орків та їх техніки!», – повідомив Хлань.

У місцевих пабліках пишуть, що спрацювало ППО окупантів, але є і прильоти по рашистам.

Окрім того місцеві жителі повідомляють про вибухи в районі Каховської ГЕС.

Нагадаємо, два дні тому українські військові вкотре завдали ударів по Антонівському мосту. Також під удар потрапив міст через Каховську ГЕС.

Також 24 липня, зранку окупанти повідомили про обстріл українськими військовими мосту на греблі Каховської ГЕС. Згодом вони взялися ремонтувати шляхопровід.