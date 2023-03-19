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У Новій Каховці вибухнув автомобіль призначеного росіянами командира взводу ППС

Надія Карбунар
glavcom.ua
У Новій Каховці вибухнув автомобіль призначеного росіянами командира взводу ППС
Невідомий заклав спеціальний пристрій під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, яким керував командир взводу ППС
фото: скріншот із відео

Поліцейський помер на місці, а його дружина та донька зазнали тілесних ушкоджень

У тимчасово окупованій Новій Каховці підірвали автомобіль призначеного загарбниками командира взводу патрульно-постової служби поліції Херсонської області. Про це повідомляє інформаційний центр Слідчого комітету РФ у Telegram.

У РФ заявляють, що 17 березня невідомий заклав спеціальний пристрій під ліве крило автомобіля ВАЗ-2121, яким керував командир взводу ППС. Пізніше, коли чоловік зі своєю родиною рухався по проспекту Ювілейному Олешкінського району Херсонської області, стався підрив, внаслідок чого поліцейський помер на місці, а його дружина та донька зазнали тілесних ушкоджень.

Зазначається, що слідчі органи СК Росії відкрили кримінальну справу за фактом вбивства командира взводу, а також замаху на вбивство його дружини, начальника штабу, та доньки.

Нагадаємо, у тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині скоєно замах на одного з головних колаборантів області. Йдеться про так званого заступника начальника адміністрації Нової Каховки Віталія Гуру.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали авто з російськими військовими. Серед окупантів є жертви.

Теги: Херсонщина чоловік автомобіль вбивство дружина

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