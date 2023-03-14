У Новій Каховці партизани підірвали авто одного з головних колаборантів області

Відповідальність за скоєний замах взяв на себе партизанський рух «Атеш»

У тимчасово окупованій Новій Каховці, що на Херсонщині скоєно замах на одного з головних колаборантів області. Йдеться про так званого заступника начальника адміністрації Нової Каховки Віталія Гуру. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

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Як зазначається, колаборанта намагалися підірвати в автівці.«Усе сталося 13 березня. Вибуховий пристрій спрацював поряд з машиною Гури, коли він зупинився біля їдальні «Смачна країна» у Новій Каховці. У результаті Гура отримав поранення, і його доправили до лікарні», – йдеться в повідомленні.

Відповідальність за скоєний замах взяв на себе партизанський рух «Атеш». «Ніхто із мирних жителів не постраждав. Чекаємо на підтвердження про остаточну ліквідацію.У будь-якому разі, це стане нагадування рашистам та їхнім прислужникам, що ми не дозволимо безкарно бешкетувати на українській землі», – йдеться у заяві.

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Раніше повідомлялося, що у тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали авто з російськими військовими. Серед окупантів є жертв