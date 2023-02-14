У Новій Каховці партизани підірвали авто з російськими військовими

Відомо, що в машині перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали авто з російськими військовими. Серед окупантів є жертви. Про це повідомляє «Національний спротив».

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За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули двоє російських окупантів, ще двоє – у важкому стані.

«В Новій Каховці «бавовна» – підірвано автомобіль з чотирма росіянами. Двоє окупантів загинуло, ще двоє у важкому стані. Відомо, що в машині перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб», – йдеться у повідомленні.

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Раніше повідомлялося, що у Криму партизани підірвали автівку з російськими окупантами. Машина з офіцерами Росгвардії вибухнула по дорозі з Севастополя до Сімферополя. Автомобіль було підірвано за допомогою саморобного вибухового пристрою. Обидва окупанти, які мали офіцерські звання, загинули.

Також у тимчасово окупованому Бердянську було підірвано автомобіль місцевої колаборантки.