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У Новій Каховці партизани підірвали авто з російськими військовими

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Новій Каховці партизани підірвали авто з російськими військовими
Внаслідок вибуху загинули двоє російських окупанті
фото: соцмережі

Відомо, що в машині перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб

У тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області партизани підірвали авто з російськими військовими. Серед окупантів є жертви. Про це повідомляє «Національний спротив».

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинули двоє російських окупантів, ще двоє – у важкому стані.

«В Новій Каховці «бавовна» – підірвано автомобіль з чотирма росіянами. Двоє окупантів загинуло, ще двоє у важкому стані. Відомо, що в машині перебували військовослужбовці РФ та представники спецслужб», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у Криму партизани підірвали автівку з російськими окупантами. Машина з офіцерами Росгвардії вибухнула по дорозі з Севастополя до Сімферополя. Автомобіль було підірвано за допомогою саморобного вибухового пристрою. Обидва окупанти, які мали офіцерські звання, загинули.

Також у тимчасово окупованому Бердянську було підірвано автомобіль місцевої колаборантки. 

Теги: вибух Херсонщина партизани спротив автомобіль окупанти

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