У Херсонській області на російській вибухівці підірвалися піротехніки

Четверо піротехніків постраждало через вибух ворожого боєприпасу

Через вибух ворожого боєприпасу постраждали четверо піротехніків Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у селі Посад-Покровське Херсонської області. Про це повідомляє Херсонська ОВА.

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Зазначається, що вибухотехніки прибули на Херсонщину з Миколаївщини, щоб допомогти колегам. Під час розмінувальних робіт вибухнув боєприпас.

Постраждалі рятувальники шпиталізовані, медики повідомляють, що всі постраждалі перебувають у стані середньої тяжкості.

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«Пам'ятайте, сапери щодня ризикують життям, щоб очистити нашу землю від російських боєприпасів. Цінуйте працю наших Героїв без зброї! Дотримуйтесь правил безпеки», – зазначили в ОВА.

Крім того, цього ж дня у полі на протитанковій міні підірвався місцевий мешканець, який знаходився в автомобілі. Чоловік загинув на місці.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на розмінування України, приблизно 30% території якої забруднено вибухонебезпечними предметами, потрібно приблизно 10 років, проте строки можуть бути більшими. Найзабрудненіші в Україні – Харківська і Херсонська області, де ворог перебував найдовше, додали у держслужбі.



