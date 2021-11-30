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    Події в Україні

    У Пентагоні кажуть про збільшення кількості російських військ навколо України

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    У Пентагоні кажуть про збільшення кількості російських військ навколо України

    Кірбі акцентував, що російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру

    Сполучені Штати продовжують спостерігати пересування військ РФ біля українського кордону, а також збільшення їхньої чисельності. Про це заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі, передає Укрінформ.

    «Ми продовжуємо спостерігати з великим занепокоєнням за пересуванням російських військових підрозділів поблизу українського кордону», – зауважив представник оборонного відомства США.

    На прохання уточнити, які оцінки має Пентагон щодо чисельності російських сил, Кірбі зазначив, що наразі не озвучуватиме конкретних цифр, але, за його словами, вони продовжують збільшуватися.

    «Ми стежимо за цим уважно, і що стосується чисельності, я б не давав оцінок з цієї трибуни стосовно того, що конкретно ми бачимо. Але я можу сказати, що ми надалі спостерігаємо пересування, ми продовжуємо бачити збільшення їхніх сил», – сказав представник Пентагону.

    При цьому Кірбі акцентував, що російські сили біля кордону України мають комбіновану структуру: «Я маю на увазі, що поблизу кордону з Україною продовжують зосереджуватися підрозділи різних родів військ».

    У цьому зв’язку він вкотре звернувся із закликом до керівництва РФ «бути більш прозорими» щодо дій та намірів російських сил. Кірбі також підкреслив, що будь-які кроки Росії, спрямовані на ескалацію, викликатимуть серйозне ставлення з боку США, а також союзників та партнерів.

    Теги: Росія США Пентагон
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    У Пентагоні кажуть про збільшення кількості російських військ навколо України