Росія може не продовжити контракт на транзит газу через Україну, – Вітренко

Контракт на транзит російського газу до ЄС чинний до 2024 року

Росія не хоче починати переговори про продовження транзиту газу через Україну

Контракт на транзит природного газу між Україною та Росією може не бути продовжений після 2024 року. Про це заявив Reuters голова НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко.

Контракт на транзит російського газу до ЄС чинний до 2024 року. За словами Вітренко, після цієї дати поставки газу з Росії цим маршрутом не здійснюватимуться, оскільки з Росією не велося жодних переговорів про продовження угоди.

«Немає нічого, навіть натяку, офіційних чи неофіційних переговорів (з Росією) ... ми обговорюємо з американцями та німцями, що всі ми хотіли б, щоб транзит продовжився, але росіяни не хочуть розпочинати ці обговорення», – сказав Вітренко.

За його словами, якщо угоду не буде продовжено, використання трубопроводів «Північний потік – 1» і «Північний потік – 2», що йдуть напряму до Німеччини, посилить контроль Росії над постачанням газу до Європи. Це зробить блок більш уразливим для політично мотивованих перебоїв з постачанням та стрибків цін.

Нагадаємо, 16 листопада німецький регулятор тимчасово призупинив процедуру сертифікації газопроводу «Північний потік – 2». Для її відновлення необхідне створення компанії-оператора газопроводу відповідно до законодавства ФРН.

Також стало відомо, що німецький регулятор допустив Україну до сертифікації «Північного потоку – 2».

Раніше Велика Британія закликала Європу не допустити запуску «Північного потоку – 2».

До слова, Німеччина переконує США не вводити санкцій проти «Північного потоку – 2».

Як повідомлялося, США запровадили санкції проти «Північного потоку – 2». Росія відповіла. Згодом стало відомо, що США і надалі будуть вводити санкції проти «Північного потоку – 2».

Також оприлюднили інформацію, що «Північний потік – 2» може запрацювати без сертифікації.

Нагадаємо, «Північний потік – 2» посилить залежність ЄС від Росії – прем'єр Польщі.

Раніше депутат Європарламенту допустив зрив запуску «Північного потоку – 2» через США.

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