  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Арестович розповів, як рятує життя Бутусову

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Арестович вважає, що призначення Бутусову державної охорони може врятувати йому життя - Арестович розповів, як рятує життя Бутусову
    Арестович вважає, що призначення Бутусову державної охорони може врятувати йому життя
    фото: скріншот з відео

    Радник Єрмака назвав журналіста «головною мішенню» Російської Федерації

    Через прямий конфлікт головного редактора Цензор.нет Юрія Бутусова із чинним керівництвом України, влада Російської Федерації може вирішити використати журналіста в якості «сакральної жертви» для дестабілізації ситуації всередині України. Про це спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу та позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

    «Ну він зараз сакральна фігура, яка протистоїть «злочинній» зеленій владі. Кого обирати в якості мішені? Ну я би обрав Бутусова, якби я був на місці Путіна. Але оскільки моя особиста позиція, що журналісти мають критикувати владу (...), я взагалі-то йому рятую життя такою заявою і пропозицією надати йому державну охорону. Тому, що він головною мішенню є для Російської Федерації зараз», – наголосив Олексій Арестович.

    Нагадаємо, раніше Олексій Аретович написав на своїй Facebook-сторінці, що що проситиме про державну охорону для журналіста Юрія Бутусова.

    «Його ліквідують – ті, хто його і накачує. І це, за планом, стане сигналом для початку масових заворушень – зі щирими обуреннями громадян. І все це – на тлі – концентрації російських військ на кордоні», – зазначив він у дописі.

    Також нагадаємо, що 26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

    Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

    28 листопада Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрія Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».

    Читайте також інтерв'ю: Юрій Бутусов: Загроза для мене – реальна, і йде вона з боку Офісу президента
    Теги: Росія журналіст влада радник Олексій Арестович Юрій Бутусов
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Арестович розповів, як рятує життя Бутусову