Арестович розповів, як рятує життя Бутусову

Арестович вважає, що призначення Бутусову державної охорони може врятувати йому життя

Радник Єрмака назвав журналіста «головною мішенню» Російської Федерації

Через прямий конфлікт головного редактора Цензор.нет Юрія Бутусова із чинним керівництвом України, влада Російської Федерації може вирішити використати журналіста в якості «сакральної жертви» для дестабілізації ситуації всередині України. Про це спікер української делегації тристоронньої контактної групи по Донбасу та позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Олексій Арестович заявив в ефірі ток-шоу «Свобода слова».

«Ну він зараз сакральна фігура, яка протистоїть «злочинній» зеленій владі. Кого обирати в якості мішені? Ну я би обрав Бутусова, якби я був на місці Путіна. Але оскільки моя особиста позиція, що журналісти мають критикувати владу (...), я взагалі-то йому рятую життя такою заявою і пропозицією надати йому державну охорону. Тому, що він головною мішенню є для Російської Федерації зараз», – наголосив Олексій Арестович.

Нагадаємо, раніше Олексій Аретович написав на своїй Facebook-сторінці, що що проситиме про державну охорону для журналіста Юрія Бутусова.

«Його ліквідують – ті, хто його і накачує. І це, за планом, стане сигналом для початку масових заворушень – зі щирими обуреннями громадян. І все це – на тлі – концентрації російських військ на кордоні», – зазначив він у дописі.

Також нагадаємо, що 26 листопада під час пресмарафону президент Володимир Зеленський заявив, що журналіст Юрій Бутусов працював на олігарха Ігоря Коломойського та образився, бо не отримав посади у Міністерстві оборони.

Як стало відомо ввечері 26 листопада, Бутусов подасть на Зеленського в суд.

28 листопада Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження проти журналіста Юрія Бутусова. Офіційною причиною для цього стало відео, яке журналіст виклав на своїй сторінці у Facebook. Натомість Бутусов заявив, що вважає справу проти себе помстою президента «за свою ганебну пресконференцію».