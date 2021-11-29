Нідерланди працюють над новою судовою процедурою проти Росії через катастрофу MH17

Нідерланди готують юридичну процедуру в ІКАО проти Росії у справі про катастрофу MH17

Нідерланди захотіли влаштувати новий розгляд проти Росії та підготувати юридичну процедуру у Міжнародній організації цивільної авіації ООН (ІКАО) у справі про збиття російськими бойовиками рейсу MH17 на сході України в липні 2014 року. Про це повідомляє телеканал RTL Nieuws із посиланням на анонімні джерела.

Питання стоятиме на порядку денному нового уряду, який перебуває на стадії формування.

Джерела RTL називають цю нову процедуру перспективною для Нідерландів.

Також співрозмовники стверджують, що Росія порушила Чиказьку конвенцію, згідно з якою країни зобов'язані забезпечувати безпеку цивільної авіації.

У Чиказькій конвенції йдеться, що кожна держава має утримуватися від застосування зброї проти цивільних літаків, зазначили автори матеріалу.

Остаточне рішення щодо подання позову проти Росії до ІКАО має ухвалити новий кабмін Нідерландів.

«Якщо ІКАО визнає, що Росія винна, це посилить тиск на Москву з питання визнання відповідальності або може бути підставою для іншого судового процесу», – наголошується в тексті.

Цей крок може бути зроблений знову у співпраці з Австралією. Ця країна також мала багато жертв і раніше співпрацювала з Нідерландами, щоб притягнути Росію до відповідальності. Про можливі варіанти Палату представників попередньо повідомили на конфіденційному брифінгу.

«Кабінет завжди вказував, що не виключає жодного правового варіанту, і Кабмін розглядає різні юридичні варіанти. Стратегія процесу є конфіденційною. Як тільки буде прийнято рішення про подальші кроки, про це буде оголошено Кабміном», – сказав речник МЗС Нідерландів.

Нагадаємо, 12 жовтня відбувся саміт Україна – ЄС, де Брюссель та Київ визнали РФ стороною конфлікту.

Нещодавно Росія оголосила в розшук журналіста-розслідувача, який заявляв про причетність ФСБ до збиття MH17.

Нагадаємо, у Нідерландах на судових слуханнях у справі МН17 нідерландець Йос Джаноттен, який втратив в авіакатастрофі дочку, звернувся до президента РФ Володимира Путіна із закликом взяти відповідальність за збиття.

Загалом слово в суді мали 11 родичів загиблих з рейсу МН17. Наступне судове засідання відбудеться 23 вересня.

Як відомо, Спільна слідча група (JIT), яка розслідувала катастрофу MH17 на Донбасі, відхилила покази двох свідків. Вони стверджували, що ракета була запущена нібито з боку Амвросіївки, яка на липень 2014 року була під контролем України.

Раніше один зі свідків у справі про збиття боїнга МН17 заявив, що бачив «Бук» і випущену ракету. Чоловік був у складі розвідгрупи сепаратиста Леоніда Харченка, який є одним із підсудних у цій справі.

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