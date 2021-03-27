Синоптики розказали, яким в Україні буде початок квітня

Ночі все ще будуть прохолодними, а вдень можуть іти дощі

Квітень зустріне українців потеплінням, подекуди стовпчики термометрів піднімуться до 20° вище нуля. Однак ночі все ще будуть прохолодними, а вдень можуть іти дощі, прогнозує Укргідрометцентр.

«1-2 квітня без опадів, лише 2 квітня у західних областях дощ; температура вночі 3-9° тепла, вдень 10-16°, 1 квітня на заході до 20°», – повідомляють синоптики.

Натомість 3-4 квітня у західних, північних, центральних областях, 5 квітня в Україні, крім сходу, прогнозують дощі, місцями, крім півдня, з мокрим снігом.

Зниження температури вночі до 4° тепла – 1° морозу, вдень до 1-6° тепла, у східних, південно-східних (3-4 квітня і у південних) областях вночі 1-6° тепла, вдень 8-14° вище нуля.

Нагадаємо, в Україні 27-29 березня очікується підвищення рівня води в річці Стир. Це може призвести до затоплення дворів і доріг на Волині.

Синоптики попереджають, що можливо досягнення позначки затоплення комунальної дороги та господарських споруд, а також дворів у Маневицькому районі. У зв'язку з цим оголошено жовтий рівень небезпеки.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується тепла і сонячна погода. Температура повітря на заході країни підніметься до +15 градусів.

При цьому вже в неділю в Україні може змінитися погода. Сонця ясного неба на зміну прийдуть значні опади з-за штормового циклону. Дощі очікуються на більшій частині території країни.

Додамо, що в останні вихідні першого місяця весни, 27-28 березня, до України нарешті прийде потепління, однак у неділю більшість регіонів накриють дощі.