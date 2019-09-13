У Івано-Франківську з палаючого будинку евакуювали 28 людей



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Фото: пресслужба ДСНС

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на балконі та квартирі на площі 10 м.кв

Сьогодні о пів на другу ночі у місті Івано-Франківськ на вулиці Вовчинецька виникла пожежа в квартирі на четвертому поверсі дев'ятиповерхового житлового будинку. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій в Івано-Франківській області.

«До місця пожежі негайно було направлено рятувальників Частини спеціальної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС в області та Державної пожежно-рятувальної частини № 1 міста Івано-Франківськ», - сказано у повідомленні.

Прибувши до місця виклику, вогнеборці врятували двох літніх людей з верхніх поверхів та евакуювали на свіже повітря 28 чоловік, з них семеро - діти.

О другій годині ночі пожежу було ліквідовано.

Вогнем знищено речі домашнього вжитку на балконі та квартирі на площі 10 м.кв.

На пожежі працювали дві ланки газодимозахисної служби.

Причина виникнення пожежі встановлюється.

«До ліквідації пожежі було залучено 20 чоловік особового складу на п’яти одиницях техніки від Управління ДСНС в області», - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на Київщині через підвищену пожежну небезпеку виявлені загорання у трьох районах. «Продовжується гасіння торфовищ в Обухівському районі поблизу села Великі Дмитровичи. Там було ліквідовано 3,5 га. Зараз гасіння проводиться», — зазначили у пресслужбі.

У пресслужбі ДСНС зазначили, що сьогодні під час об’їзду також виявляються нові осередки.

«Виявлені нові осередки у Баришівському районі, там невеликі осередки 0,5 га, сьогодні вони будуть ліквідовані. Також підрозділ виїхав у Вишгородський район», — додали у пресслужбі.

Слід додати, що мешканці міста Бровари, а також мешканці Обухівського району Київської області скаржаться на запах горіння.

Як повідомлялось, продовжується гасіння пожежі у Чорнобильській зоні