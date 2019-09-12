Майже пів сотні киян отруїлися шаурмою, придбаною в МАФах



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Проводиться демонтаж МАФів, з якими були пов'язані випадки інфекційних захворювань

Станом на 10 вересня, у Києві зареєстровано 49 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, в т.ч. 12 випадків захворювань серед дітей, пов'язаних із вживанням шаурми, придбаної в малих архітектурних формах на території столиці.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Спеціалістами Головного управління продовжуються проводитися позапланові заходи (інспектування) суб'єктів господарювання, що здійснюють виготовлення та реалізацію шаурми в МАФах міста.

За результатами проведених інспектувань чотирьох МАФів, зі споживанням продукції яких пов'язують своє захворювання постраждалі, всім суб'єктам господарювання видано Приписи про усунення порушення вимог законодавства та прийняті Рішення про тимчасове припинення виробництва та/бо обігу харчових продуктів.

Також під час перевірки були відібрані зразки харчових продуктів, змиви з об'єктів навколишнього середовища, лабораторні дослідження тривають. Проводиться бактеріологічне обстеження працівників суб'єктів господарювання.

На даний час проводиться інспектування п'ятого МАФу, споживання харчової продукції якого, ймовірно, призвело до виникнення випадків захворювання на гостру кишкову інфекцію серед мешканців міста.

Під час проведення перевірок були встановлені постачальники харчової продукції до вищезазначених МАФів.

За результатами проведення збору інформації спеціалістами Головного управління Держпродспоживслужби в Києві та районними управліннями поліці складено 14 адміністративних протоколів, у 8 випадках вилучено обладнання з МАФів, за статтею 164 КУпАП.

Департаментом міського благоустрою КМДА проводиться демонтаж МАФів, з якими були пов'язані випадки інфекційних захворювань, та були зачинені під час проведення позапланових заходів.

Нагадаємо, 2 вересня близько 22.00 до столичної поліції від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію із гострою кишковою інфекцією семи осіб. Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму у кіоску на вулиці Борщагівській.

Станом на 5 вересня, в Києві було зареєстровано 36 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, пов'язаних із вживанням шаурми.

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом отруєння студентів шаурмою.