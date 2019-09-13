На Закарпатті у школі семеро дітей отруїлися невідомою речовиною



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Троє дітей у важкому стані перебувають у реанімації обласної дитячої лікарні

На Закарпатті у Мукачеві семеро дітей отруїлися в школі невідомою речовиною.

Про це кореспондентові Укрінформу повідомив головний лікар Закарпатської обласної дитячої лікарні.

Зазначається, що троє дітей у важкому стані перебувають у реанімації обласної дитячої лікарні.

Як повідомлялося, 12 вересня майже пів сотні киян отруїлися шаурмою, придбаною в МАФах.

Нагадаємо, 2 вересня близько 22.00 до столичної поліції від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію із гострою кишковою інфекцією семи осіб. Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму у кіоску на вулиці Борщагівській.

Станом на 5 вересня, в Києві було зареєстровано 36 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, пов'язаних із вживанням шаурми.

Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом отруєння студентів шаурмою.