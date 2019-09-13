  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    На Закарпатті у школі семеро дітей отруїлися невідомою речовиною

    • Розсилка
    На Закарпатті у школі семеро дітей отруїлися невідомою речовиною

    Троє дітей у важкому стані перебувають у реанімації обласної дитячої лікарні

    На Закарпатті у Мукачеві семеро дітей отруїлися в школі невідомою речовиною. 

    Про це кореспондентові Укрінформу повідомив головний лікар Закарпатської обласної дитячої лікарні.

    Зазначається, що троє дітей у важкому стані  перебувають у реанімації обласної дитячої лікарні.

    Як повідомлялося, 12 вересня майже пів сотні киян отруїлися шаурмою, придбаною в МАФах.

    Читайте також

    Нагадаємо, 2 вересня близько 22.00 до столичної поліції від лікарів надійшла інформація про госпіталізацію із гострою кишковою інфекцією семи осіб. Молоді люди пояснили лікарям, що купували шаурму у кіоску на вулиці Борщагівській.

    Станом на 5 вересня, в Києві було зареєстровано 36 випадків захворювань на гостру кишкову інфекцію, пов'язаних із вживанням шаурми

    Столичні правоохоронці розпочали кримінальне провадження за фактом отруєння студентів шаурмою.

    Читайте також
    Закарпаття діти школа лікар отруєння
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ