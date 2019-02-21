  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    У Порошенка відповіли на заклик бойовиків до переговорів

    • Розсилка
    <span>У мінських угодах немає жодного слова про &laquo;ЛНР- ДНР&raquo; і таких нікчемних абревіатур, - нардеп</span> - У Порошенка відповіли на заклик бойовиків до переговорів
    У мінських угодах немає жодного слова про «ЛНР- ДНР» і таких нікчемних абревіатур, - нардеп

    Геращенко заявила, що легітимізації маріонеткових режимів Кремля - не буде

    Перший віце-спікер Верховної Ради від партії «Блок Петра Порошенка» Ірина Геращенко заявила, що жодного прямого діалогу влади з представниками окупантів ОРДЛО не буде. Про це вона пише у Facebook.

    Як зазначила Геращенко, ніякого прямого діалогу з псевдореспубліками на окупованому РФ Донбасі і легітимізації маріонеткових режимів Кремля - не буде.

    Нардеп нагадала, що переговори відбуваються лише в мінському форматі, учасниками якого є Україна, РФ та ОБСЄ.

    «РФ не посередник, а сторона, відповідальна за виконання мінських угод, безпекового, економічного і гуманітарного блоків. Під угодами стоять підписи представників трьох сторін - України , РФ і ОБСЄ. В мінських угодах немає жодного слова про «ЛНР-ДНР» і таких нікчемних абревіатур», - каже політик.

    Читайте також

    За словами Геращенко, «там є ще дві карляки громадян захарченка і плотницького, яких в останню хвилину притяг з собою в кімнату переговорів Путін».

    «Але хто це? І де вони? Одне упало, друге пропало (погано , бо вони є співучасниками злочинів Кремля і ми б воліли бачити їх в суді)», - зазначає представниця партії президента.

    Вона наголосила, що всі так звані «органи влади республік» - нелегітимні і не визнані навіть в РФ, тому й їхні заяви – це лише «марення Кремля».

    «З Кремлем, за посередництва наших міжнародних партнерів, а не з маріонетками Кремля, говоритимемо про звільнення Донбасу», - резюмувала Геращенко.

    Нагадаємо, раніше ватажок так званої «ДНР» Денис Пушилін закликав керівництво України до прямих переговорів щодо конфлікту на Донбасі.

    У травні 2014 року, коли на сході України розгорталися бойові дії й сепаратизм, спровоковані РФ, Денис Пушилін заявляв про відсутність шансів на прямий діалог із Києвом.

    У Мінську працює тристороння контактна група за участю представників України, РФ та ОБСЄ – лідери бойовиків не є учасниками переговорів, але їх запрошують на окремі зустрічі щодо обміну полоненими.

     

    Читайте також
    ОБСЄ бойовики на Донбасі ДНР Путін Ірина Геращенко сепаратизм ОРДЛО партії Україна Facebook Денис Пушилін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ