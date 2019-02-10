Побиття активістів у поліції: Геращенко показав відео, як все почалося



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На відео видно початок штовханини

Геращенко назвав інцидент спробою силою увірватися на режимну територію

Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко оприлюднив відео початку штовханини в управління поліції Києва, після якого відбулося побиття активістів викликаним спецпідрозділом. Відео було оприлюднено у Facebook.

На відео видно скупчення людей перед дверима. Натовп намагається пройти крізь двері і виникає штовханина та бійка.

Геращенко назвав інцидент спробою силою увірватися на режимну територію, чому передумали дії штабу одно з кандидатів у президенти для зриву мітингу іншого кандидата в президенти.

«Штаб одного з кандидатів в президенти вирішив задіяти праворадикальні організації для зриву мітингу на підтримку іншого кандидата в президенти організованого на Подолі. Поліція, отримавши оперативну інформацію про підготовку провокація, діючи в рамках превенції, запобігла насильству і зриву мітингу. Всі затримані були відпущені з Подільського райвідділу поліції. Однак гарячим головам цього виявилося мало. Група підтримки спробувала увірватися в будівлю Подільського райвідділу силою, так само як це робили під час «російської весни» проросійські сепаратисти на Донбасі і в Криму», - охарактеризував події він.

Радник міністра зазначив, що райвідділ поліції це режимна територія, де знаходиться збройова кімната з вогнепальною зброєю, і де зберігаються кримінальні справи і речові докази.

З метою запобігання захопленню Подільського РВВС, поліція була змушена застосувати сил, пояснив радник.

«Дії співробітників поліції і кожен випадок застосування сили буде розглянуто під мікроскопом слідчими ДБР і якщо буде встановлено факт перевищення повноважень, то окремі співробітники поліції будуть притягнуті до відповідальності», - зазначив Геращенко.

Геращенко підкреслив, що всі особи, хто був вчора затриманий були зафіксовані і відпущені.

«Слідчі поліції спільно з прокуратурою оцінюють дії кожного, хто намагався силою увірватися в будівлю Подільського РВВС і дасть їм відповідну правову кваліфікацію», - написав він.

«Щодо висловлювання одного із співробітників поліції, що носить характер образливого, проводиться службове розслідування. Винний буде притягнутий до дисциплінарної відповідальності», - пообіцяв радник.

Нагадаємо, що активістів, які у суботу були на акції «Хто замовив Катю Гандзюк?» під час мітингу Юлії Тимошенко, затримали та побили правоохоронці. За даними поліції, у цих осіб були виявлені зеленка, газові балончики та ножі. Окрім того, стверджується, що молоді люди були із прикритими обличчями.

Потім столична поліція заявила, що невідомі спробували штурмувати управління поліції у Києві. Було затримано близько 40 осіб.

Також у мережі було оприлюднено відео побиття в Подільському управлінні поліції в Києві активістів, які були перед цим затримані поліцією на мітингу кандидата в президенти Юлії Тимошенко.

Голова Національної поліції Сергій Князєв відреагував на побиття активістів. Він вважає, що інцидент став наслідком загострення виборчого процесу. Князєв також заявив, що поліція буде діяти «законно, адекватно, але безкомпромісно».

Через побиття поліцією у Подільському управлінні поліції Києва активістів руху «Хто замовив Катю Гандзюк?», що були затримані під час мітингу кандидата у президенти Юлії Тимошенко, порушено кримінальне провадження.

Близько опівночі поліція відпустила затриманих активістів.

Ввечері 9 лютого кілька десятків активістів обстріляли з салютних установок спецкомлекс «Фортеця», де проживає міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Відомий волонтер Роман Синіцин оголосив про початок кампанії зі збору відомостей про поліцейських, які побили активістів в Подільському управління поліції у Києві.