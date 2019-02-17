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    Геращенко заявила, що Росія використовує екс-омбудсмена Карпачову

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    Геращенко заявила, що Росія використовує екс-омбудсмена Карпачову

    Карпачова разом із Москальковою відвідала поранених моряків у СІЗО «Лефортово»

    Перший віце-спікер Ірина Геращенко заявляє, що Росія використовує колишнього омбудсмена України Ніну Карпачову у гібридній війні проти України.

    Про це вона написала в неділю в Facebook, коментуючи інформацію на сайті російського обмудсмена Тетяни Москалькової про те, що 12 лютого Москалькова разом із «незалежним міжнародним експертом» Карпачовою відвідала трьох українських моряків у СІЗО «Лефортово».

    «Виявляється, ФСБ і російська генеральша-омбудсмен допустили в СІЗО до в’язнів таку собі Ніну Карпачову. А офіційну і повноважну українську уповноважену з прав людини Людмилу Денісову, попри всі її зусилля і наполягання нашого МЗС, так і не допустили провідати моряків і навіть в суд, на всі слухання», – обурилася Геращенко.

    «Гібридна війна – це коли РФ використовує гібридного «омбудсмена», витряхує від пилюки Януковича, який заявляє, що як Порошенко його попросить, то він готовий просити Путіна про заручників. Замість Денісової – Карпачова, замість Порошенка – Янукович, РФ дістає зі своїх загашників різних персонажів, які підігрують кремлівській платівці про «нелегітимність» української влади», – зазначила вона.

    Геращенко заявила, що Україна вимагає негайного звільнення військовополонених моряків.

    «І не варто нікому підігрувати огидним кремлівським сценаріям», – додала перший віце-спікер.

    Раніше повідомлялося, що російський омбудсмен Москалькова відвідала трьох поранених українських моряків в СІЗО.

    Росія СІЗО Україна
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