У повітрі 17 бомбардувальників: влада застерегла про новий ракетний удар РФ
Українців попросили не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу
Сьогодні, 14 січня, Росія може завдати ще одного масованого удару з повітря. Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк, а також глави кількох військових адміністрацій.
Українців попросили не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.
«Не ігноруйте тривогу, очікується масований ракетний удар, не виключена можливість зміни початкового курсу ворожих ракет», – написав Павлюк.
Раніше очільник черкаської ОВА Ігор Табурець звернувся з проханням не нехтувати попереджувальними сигналами.
«Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12.00», – написав він.
Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 10:29 поінформував про 17 ворожих бомбардувальників Ту у повітрі.
Telegram-канал Monitor, який відстежує маневри ворожої авіації, пише про виліт семи літаків Ту-95 з міста Оленегорськ Мурманської області Росії.
«Є активність передавачів на бойових частотах. Це може бути бойова місія у поєднанні з перекиданням авіації з півночі на аеродроми в центральних областях Росії. Загрозу ракетного обстрілу слід мати на увазі, явною індикацією якої буде тривога по всій Україні», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 січня, росіяни атакували Київ ракетами. Обломки збитої ракети над столицею впали в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет. Також у Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети пошкодили машину.
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