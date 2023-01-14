У повітрі 17 бомбардувальників: влада застерегла про новий ракетний удар РФ

Загрозу ракетного обстрілу слід мати на увазі, явною індикацією якої буде тривога по всій Україні

Українців попросили не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу

Сьогодні, 14 січня, Росія може завдати ще одного масованого удару з повітря. Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ Олександр Павлюк, а також глави кількох військових адміністрацій.

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Українців попросили не ігнорувати повідомлення про повітряну тривогу.

«Не ігноруйте тривогу, очікується масований ракетний удар, не виключена можливість зміни початкового курсу ворожих ракет», – написав Павлюк.

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Раніше очільник черкаської ОВА Ігор Табурець звернувся з проханням не нехтувати попереджувальними сигналами.

«Ворог знову атакує територію України з повітря. Зокрема, балістикою. Можливий масований ракетний удар. Очікуємо масштабні тривоги з 12.00», – написав він.

Глава Миколаївської ОВА Віталій Кім о 10:29 поінформував про 17 ворожих бомбардувальників Ту у повітрі.

Telegram-канал Monitor, який відстежує маневри ворожої авіації, пише про виліт семи літаків Ту-95 з міста Оленегорськ Мурманської області Росії.

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«Є активність передавачів на бойових частотах. Це може бути бойова місія у поєднанні з перекиданням авіації з півночі на аеродроми в центральних областях Росії. Загрозу ракетного обстрілу слід мати на увазі, явною індикацією якої буде тривога по всій Україні», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 січня, росіяни атакували Київ ракетами. Обломки збитої ракети над столицею впали в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет. Також у Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети пошкодили машину.