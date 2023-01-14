Обстріл Києва: Кличко повідомив, куди впали обломки ракети

За попередньою інформацією є влучання в об’єкт інфраструктури

Обломки збитої ракети над столицею впали в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

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«У Голосіївському районі столиці, на нежитлову територію, впали обломки ракети», – написав Кличко.

Мер Києва також уточнив, що внаслідок падіння уламків, постраждалих немає.

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Також в КМВА повідомили, про влучання ворожої ракети. «Ракетна атака на Київ. Попередня інформація. Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації», – йдеться у повідомленні.

Сьогодні зранку, 14 січня, російські загарбники атакували столицю України ракетами. Окупанти ціляться в об‘єкти критичної інфраструктури Києва.

Нагадаємо, сьогодні зранку російські загарбники вдарали по Києву ракетами. Мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що вибухи прогриміли в Дніпровському районі. Всі служби прямують на місце.

Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет.