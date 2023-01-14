Ранковий обстріл столиці: уламки ракети впали на території музею в Пирогові (фото)

Наразі на територію музею оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі

Уламки збитої ракети над Києвом впали на території «Національного музею народної архітектури та побуту України» в Пирогові. Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко написав в Телеграмі.

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«Чергова субота почалась з ракетної атаки на Київ. Уламки збитої ракети впали на територію Музею Пирогово. На щастя, ніхто не постраждав. На місце оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі», - написав Ткаченко.

Наразі на територію музею оперативно прибули всі служби: поліція, військові, швидкі.

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Нагадаємо, речник Повітряних сил Юрій Ігнат повідомив, що оповіщення про ракетну небезпеку надійшло із запізненням через відсутність радіолокаційних даних та інформації з інших джерел. На жаль, у Збройних силах України немає ефективних засобів щодо виявлення та знищення балістичних ракет.

Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 січня, росіяни атакували Київ ракетами. Обломки збитої ракети над столицею впали в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також в КМВА повідомили, про влучання ворожої ракети. «Ракетна атака на Київ. Попередня інформація. Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації», – йдеться у повідомленні. Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет. Також у Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети пошкодили машину.