Столична влада показала наслідки падіння збитої ракети (фото)

За попередньою інформацією постраждалих немає

У Дарницькому районі столиці уламки збитої ракети пошкодили машину. Про це повідомляє пресслужба київської міської військової адміністрації.

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«Повітряна тривога триває. Попередня інформація! У Дарницькому районі уламком ракети пошкодило машину. Попередньо без постраждалих. Також уламками пошкодило нежитлову будівлю в Голосіївському районі. Минулося без постраждалих», – йдеться у повідомленні.

Київська влада закликає мешканців столиці до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях.

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Нагадаємо, сьогодні зранку, 14 січня, росіяни атакували Київ ракетами. Обломки збитої ракети над столицею впали в Голосіївському районі. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко. Також в КМВА повідомили, про влучання ворожої ракети. «Ракетна атака на Київ. Попередня інформація. Є влучання в об’єкт інфраструктури. На місці вже працюють всі необхідні служби. Дані уточнюються, очікуйте офіційної інформації», – йдеться у повідомленні. Моніторингові Telegram-канали повідомляють, що Київщина, попередньо, під атакою балістичних ракет.