У Раді розповіли, скільки коштуватиме проведення всеукраїнського референдуму



Розсилка ВІДПРАВИТИ

18 червня депутати підтримали у першому читанні законопроєкт про референдум

Стефанчук повідомив, що проведення референдуму може коштувати близько 12 млрд грн

Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук вважає, що проведення всеукраїнського референдуму може коштувати орієнтовно 12 млрд грн відповідно до середньої вартості одного процесу виборів. Про це він сказав під час брифінгу 18 червня.

«Скільки буде коштувати проведення референдуму, ми зараз не можемо сказати. Але ми знаємо, що середня вартість одного процесу виборів, які за структурою своєю близькі до рефередуму, становить орієнтовно 12 млрд грн. І ми повинні розуміти, що будь-який референдум не є такою дешевою задачею, тому, формуючи питання на референдумі та визначаючи їх важливість, також потрібно всім бути відповідальними за те, чи готові ми витрати такі кошти на з'ясування когось питання», - зазначив Стефанчук.

Перший віцеспікер додав, коли парламент ухвалить закон про референдум, тоді Міністерство фінансів визначатиме чи варто буде переглядати бюджет, подавши до парламенту відповідний законопроєкт.

«Після того, як буде прийнято закон «Про народовладдя через всеукраїнський референдум», безперечно, повинно Міністерство фінансів прорахувати вартість одного референдуму і внести законопроєкт про закладення в бюджет України коштів на орієнтовну кількість. Після того, як ми будемо знати, скільки приблизно рефередумів буде проводитись на рік, сума, звичайно, повинна закладатися», - пояснив політик.

Президентський законопроєкт №3612 «Про народовладдя через всеукраїнський референдум» було зареєстровано в парламенті 9 червня. Проєкт закону 9 червня одержано Верховною Радою і передано на розгляд керівництву. Президент визначив законопроєкт як невідкладний.

Нагадаємо, сьогодні, 18 червня, Верховна Рада у першому читанні підтримала президентський законопроєкт про народовладдя та всеукраїнський референдум. Документ підтримали 252 народні депутати.