В Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію



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На час карантину дату початку і/або закінчення відповідного навчального року (років) може визначати Кабмін

Відповідний закон не скасовує проведення ЗНО

В Україні скасували обов'язкову державну підсумкову атестацію в цьому році.

Верховна Рада схвалила законопроєкт президента Володимира Зеленського.

За нього проголосували 356 нардепів.

Закон передбачає, що учні, які завершують повну загальну середню освіту в 2019/2020 навчальному році, звільняються від проходження державної підсумкової атестації у зв'язку з карантином через коронавірус.

«Одержувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням», - зазначено в тексті закону.

Згідно з документом, на час карантину дату початку і/або закінчення відповідного навчального року (років) може визначати Кабмін.

Даний проєкт Зеленський вніс у Раду в середу, 17 червня.

Як повідомлялось, напередодні Комітет Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій погодив законопроєкт президента України Володимира Зеленського про складання ЗНО-2020 за власним бажанням.

До слова, напередодні прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що наразі немає підстав для скасування чи перенесення зовнішнього незалежного оцінювання.

Нагадаємо, 16 червня глава МОЗ заявив, що остаточне рішення щодо проведення ЗНО ухвалять наприкінці тижня.

У понеділок, 15 червня, мало відбутися пробне ЗНО з української мови та літератури. Виявилося, що далеко не всі діти можуть скласти онлайн-ЗНО з української мови – у Києві і Харкові лежав сайт ЦОЯО. Пробне ЗНО з інших предметів планується на 17 червня.

Основна сесія ЗНО в Україні мала б бути проведена з 25 червня до 17 липня 2020 року.

Зазначимо, що Міністерство освіти та науки 15 червня зробило заяву про готовність до проведення ЗНО у безпечних умовах та відповідно до епідеміологічної ситуації і рекомендацій головного державного санітарного лікаря України. Скасування ж ЗНО є неприпустимим, - заявили в міністерстві.

Раніше освітній омбудсмен заявив, що складатимуть ЗНО лише ті, хто планує вступати до вишів.

Міністерство фінансів розробило механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося в пунктах тестування у зв'язку з карантином. За участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив в середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет.



