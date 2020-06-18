Нардепи залишили Вакарчука у Раді



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Святослав Вакарчук оголосив про вихід з Ради 11 червня

«За» вихід з парламенту Святослава Вакарчука свої голоси віддали лише 175 нардепів

Народні депутати сьогодні, 18 червня, не підтримали дострокове припинення повноважень засновника фракції «Голос».

«За» вихід з парламенту свої голоси віддали лише 175 нардепів, проти – 59, утрималися – 90, не голосували – 48.

Також сьогодні депутати голосували за вихід з Ради представниці партії «Батьківщина» Ольги Белькової.

Під час виступу Белькова подякувала депутатам за співпрацю і попросила підтримати її заяву про складання повноважень.

«За» складання мандату депутатки проголосували 343 парламентарі.

Шоумен і однопартієць Вакарчука Сергій Притула назвав вихід з парламенту засновника фракції «Голос» «виконанням обіцянки».

Як повідомлялося, 11 червня засновник партії «Голос» Святослав Вакарчук заявив, що складає мандат депутата та залишає Верховну Раду.

У травні 2019 року Святослав Вакарчук створив партію «Голос» для участі в позачергових парламентських виборах. Основний партійний список формувався під час з'їзду, однак відразу в команду «Голосу» увійшли ексзаступниця міністра економіки Юлія Клименко, ексголова Transparency International Ярослав Юрчишин, доктор медичних наук Юрій Соколов, кіборг Андрій Шараскін (Богема), колишня в.о. голови Одеської ОДА Соломія Бобровська.

У березні 2020 року Кіра Рудик стала керівником партії «Голос».

У 2007 році на позачергових виборах до Верховної Ради Вакарчук був 15-м номером у списку «Нашої України - Народної самооборони», отримав депутатський мандат, але через рік добровільно склав повноваження.

У вересні 2018 року Вакарчук повідомив, що готовий «міняти країну», натякнувши про повернення в політику. Напередодні президентських виборів ці слова могли бути сприйняті як намір балотуватися, але в січні 2019 році Вакарчук оголосив, що не висуватиме свою кандидатуру.