За законопроєкт №3612 проголосували 252 депутати.

Водночас депутати не підтримали проєкт «Закону про всеукраїнський референдум», ініціаторами якого біли Юлія Тимошенко та Сергій Соболєв, та проєкт «Закону про всеукраїнський та місцеві референдуми за народною ініціативою» від депутатів від «Опозиційної платформи — За життя».

Представляв президентський законопроєкт перший заступник спікера парламенту Руслан Стефанчук. Він зазначив, що законопроєкт передбачає можливість електронного голосування. З проєкту прибрали консультативні референдуми і передбачили обов’язковість результатів референдуму для Верховної Ради та президента.

Напередодні законопроєкт Зеленського про референдум підтримав комітет Ради.

Нагадаємо, що 9 червня законопроєкт про всеукраїнський референдум зареєстрували у Верховній Раді. Президент Володимир Зеленський подав його як невідкладний.

У проєкті закону прописані чотири види всеукраїнського референдуму для:

затвердження закону про внесення змін до розділів I, III, XIII Конституції України;

вирішення питань загальнодержавного значення;

зміни території України;

втрати сили законом України або окремих його положень.

Всеукраїнський референдум не допускається щодо законопроектів з питань податків, бюджету та амністії.

Раніше віце-спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що проєкт закону парламент може схвалити у першому читанні вже в четвер, 18 червня.