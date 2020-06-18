Рада спрямувала кошти з фонду боротьби з Covid-19 на ремонт доріг



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Нардепи вирішили, що прийняття проєкту закону призведе до позитивного соціально-економічного ефекту для держави

Відповідне рішення підтримав 331 народний депутат України

Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону №3509 про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

Відповідне рішення підтримав 331 народний депутат України.

Так, метою розроблення законопроєкту є забезпечення можливості спрямування коштів фонду боротьби з пандемією Covid-19 та її наслідками на покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.

Згідно з пояснювальною запискою, виходячи з усередненої структури вартості дорожніх ремонтно-будівельних робіт, прийняття проєкту закону призведе до позитивного соціально-економічного ефекту для держави, а саме:

стимулюватиме додатковий попит на продукцію галузей економіки у розмірі 25 375,0 млн грн;

підвищить надходження усіх видів податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів у розмірі близько 7 554,5 млн грн;

збільшить обсяг доходів зайнятого населення на суму 1 831,4 млн грн;

підвищить інвестиційну спроможність дорожніх підприємств (планові накопичення) на суму 239,2 млн грн.

Нагадаємо, Рада ухвалила за основу законопроєкт №3509 про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».