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    Рада спрямувала кошти з фонду боротьби з Covid-19 на ремонт доріг

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    Нардепи вирішили, що прийняття проєкту закону призведе до позитивного соціально-економічного ефекту для держави - Рада спрямувала кошти з фонду боротьби з Covid-19 на ремонт доріг
    Нардепи вирішили, що прийняття проєкту закону призведе до позитивного соціально-економічного ефекту для держави

    Відповідне рішення підтримав 331 народний депутат України

    Верховна Рада ухвалила в цілому проєкт закону №3509 про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

    Відповідне рішення підтримав 331 народний депутат України.

    Так, метою розроблення законопроєкту є забезпечення можливості спрямування коштів фонду боротьби з пандемією Covid-19 та її наслідками на покращення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію та ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.

    Згідно з пояснювальною запискою, виходячи з усередненої структури вартості дорожніх ремонтно-будівельних робіт, прийняття проєкту закону призведе до позитивного соціально-економічного ефекту для держави, а саме:

    стимулюватиме додатковий попит на продукцію галузей економіки у розмірі 25 375,0 млн грн;

    підвищить надходження усіх видів податків та обов’язкових платежів до бюджетів усіх рівнів у розмірі близько 7 554,5 млн грн;

    збільшить обсяг доходів зайнятого населення на суму 1 831,4 млн грн;

    підвищить інвестиційну спроможність дорожніх підприємств (планові накопичення) на суму 239,2 млн грн.

    Нагадаємо, Рада ухвалила за основу законопроєкт №3509 про внесення змін до закону України «Про Державний бюджет України на 2020 рік».

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