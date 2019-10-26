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    Політика

    Україна таки відкриє дипустанову в Єрусалимі

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    <p>Україна відкриє офіс інновацій у Єрусалимі</p> - Україна таки відкриє дипустанову в Єрусалимі

    Україна відкриє офіс інновацій у Єрусалимі

    Офіс отримає статус дипломатичного представництва України в Єрусалимі – Кац

    Основним напрямком діяльності установи буде просування інновацій та інвестицій у сфері високих технологій.

    Україна відкриє в Єрусалимі дипломатичну установу – офіс з просування інновацій та інвестицій. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

    «Офіс отримає статус дипломатичного представництва України в Єрусалимі. Основним напрямком діяльності цієї установи буде просування інновацій та інвестицій у сфері високих технологій», – заявив міністр.

    За словами глави МЗС Ізраїлю, відкриття офісу з просування інновацій та інвестицій є одним з підсумків візиту прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху до Києва влітку 2019 року. Тоді в ході переговорів обговорювалася можливість відкриття окремих офісів у Києві та Єрусалимі.

    «Ця подія є результатом стійких відносин у сфері зовнішньої політики між нашими державами. Крім того, вона є свідченням наміру обох сторін продовжувати і просувати ці відносини у всіх сферах, приділяючи особливу увагу економічному співробітництву та сфері інновацій і високих технологій», – зазначив Кац.

    «Україна та Ізраїль стають ближче – важлива подія», – прокоментував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

    Як повідомлялося, Ізраїль хоче, щоб Єрусалим визнали його столицею.

    Раніше Зеленський зустрівся з Нетаньяху. Після зустрічі він заявив, що Ізраїль для України завжди буде прикладом того, як треба захищати свою землю і берегти життя своїх солдатів, своїх громадян.

    Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко заявив, що Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс із впровадження інновацій, про перенесення туди з Тель-Авіва українського посольства чи консульства наразі не йдеться.

    МЗС міністр Ізраїль посол Україна Єрусалим Вадим Пристайко
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