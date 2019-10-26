Україна таки відкриє дипустанову в Єрусалимі



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Україна відкриє офіс інновацій у Єрусалимі

Офіс отримає статус дипломатичного представництва України в Єрусалимі – Кац

Основним напрямком діяльності установи буде просування інновацій та інвестицій у сфері високих технологій.

Україна відкриє в Єрусалимі дипломатичну установу – офіс з просування інновацій та інвестицій. Про це повідомив міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац.

«Офіс отримає статус дипломатичного представництва України в Єрусалимі. Основним напрямком діяльності цієї установи буде просування інновацій та інвестицій у сфері високих технологій», – заявив міністр.

За словами глави МЗС Ізраїлю, відкриття офісу з просування інновацій та інвестицій є одним з підсумків візиту прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньяху до Києва влітку 2019 року. Тоді в ході переговорів обговорювалася можливість відкриття окремих офісів у Києві та Єрусалимі.

«Ця подія є результатом стійких відносин у сфері зовнішньої політики між нашими державами. Крім того, вона є свідченням наміру обох сторін продовжувати і просувати ці відносини у всіх сферах, приділяючи особливу увагу економічному співробітництву та сфері інновацій і високих технологій», – зазначив Кац.

«Україна та Ізраїль стають ближче – важлива подія», – прокоментував міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

Україна та #Ізраїль стають ближче - важлива подія. За результатами домовленостей @ZelenskyyUa з @IsraeliPM плануємо відкриття офісу інновацій в Єрусалимі, який разом з Посольством у Тель-Авіві допомагатиме новим індустріям двох країн знаходити партнерів. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) October 25, 2019

Як повідомлялося, Ізраїль хоче, щоб Єрусалим визнали його столицею.

Раніше Зеленський зустрівся з Нетаньяху. Після зустрічі він заявив, що Ізраїль для України завжди буде прикладом того, як треба захищати свою землю і берегти життя своїх солдатів, своїх громадян.

Посол України в Державі Ізраїль Геннадій Надоленко заявив, що Україна планує відкрити в Єрусалимі офіс із впровадження інновацій, про перенесення туди з Тель-Авіва українського посольства чи консульства наразі не йдеться.