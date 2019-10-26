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    На окупований Донбас з Росії зайшла колона автомобілів без номерів

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    На окупований Донбас з Росії зайшла колона автомобілів без номерів

    Група складалася з 27 транспортних засобів

    З Росії на окуповану Донеччину зайшла колона у складі 27 транспортних засобів без номерних знаків, серед яких були «швидкі», трактори, грейдери та самоскиди

    Про це йдеться у звіті Спостережної місії ОБСЄ на російських пунктах пропуску «Гуково» та «Донецьк».

    «25 жовтня о 10:45 (за московським часом) Спостережна місія спостерігала за приїздом конвою транспортних засобів з РФ до пункту пропуску «Донецьк». Група складалася з 27 транспортних засобів: один супроводжуючий мікроавтобус та 26 нових транспортних засобів різних типів без номерних знаків», - йдеться у звіті.

    Зазначається, що усі 27 транспортних засобів були перевірені прикордонниками та митниками Російської Федерації перед тим, як переїхати в Україну

    Через півтори години конвой попрямував в сторону України.

    Зазначається, що усі транспортні засоби, за винятком супроводжуючого мікроавтобуса, «були новими, без номерних знаків».

    В місії уточнили, що супроводжуючий мікроавтобус Mercedes Sprinter мав номерний знак «ЛНР»; в конвої було 6 автомобілів швидкої допомоги марки «Газель Next» 5 машин швидкої допомоги марки «Газель»; 6 екскаваторів-завантажувачів на базі трактора Belarus 821; 3 грейдери типу «Орел»; 2 вантажівки типу Kamaz Frigo»; три самоскиди типу КамАЗ та 1 невеликий екскаватор для дорожніх робіт, завантажений в один із «КамАЗів».

    У супроводжувальному мікроавтобусі спостерігачі не помітили пасажирів.

    Росія ОБСЄ Донбас ЛНР вантажівки Донецьк
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