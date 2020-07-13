У Рівному пройшов фестиваль прадавніх човнів (фото, відео)



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Фестиваль проходив на Басівкутській водоймі поблизу парку історичної реконструкції Оствіца Фото: Галина Кульчицька, Facebook

На фестивалі були представлені копії семи човнів часів вікінгів і древніх слов'ян

У Рівному пройшов фестиваль прадавніх човнів, в якому взяли участь представники з декількох міст України.

Про це в неділю, 12 липня, повідомила заступниця мера Рівного Галина Кульчицька.

Зазначається, що фестиваль проходив на Басівкутській водоймі поблизу парку історичної реконструкції Оствіца, який незабаром повинен стати новим туристичним об'єктом обласного центру.

На фестивалі були представлені копії семи човнів часів вікінгів і древніх слов'ян, виготовлені умільцями Рівного, Чернівців та міста Олевськ Житомирської області.

Заступник мера міста Галина Кульчинська на своїй сторінці в Facebook зазначила: «Не дивлячись на проливний дощ видовище, скажу я вам, дійсно феєричне! І особливий шарм йому надавали історичний одяг, зброя і обладунки, які були в учасників фестивалю. Сподіваємося, що в наступному році фестиваль стародавніх човнів у Рівному збере учасників з усього світу», - написала чиновниця.

До участі фестивалю запрошувалися команди з Польщі, але через карантинні обмеження приїхати вони не змогли.

Через зливи програма фестивалю не була виконана повністю, але глядачі (фестиваль транслювався в онлайн режимі) змогли побачити гонки човнів. У них перемогла команда на копії тури вікінгів «Гунгнір».

В рамках фестивалю було проведено реконструкцію боїв часів середньовіччя. Учасники заходу отримали можливість спробувати їжу тих часів.