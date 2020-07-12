Повалій, Тіна Кароль, Кролики на одній сцені з… Газмановим? Хто представить Україну на «Слов’янському базарі-2020»



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Усіх українських артистів у спільних концертах організатори називають у самому кінці списку перед словом «другие» («інші»)

Карантинний голод нівелював принциповість окремих українських артистів?

16 липня у білоруському місті Вітебськ розпочнеться музичний фестиваль «Слов’янський базар-2020». У концертах, що триватимуть кілька днів виступатимуть переважно російські, білоруські артисти. Для учасників від України відведено окремий день, але представники України також виступатимуть у спільний заходах з артистами країни-агресора.

Зокрема, просто у день відкриття на одну сцену із відданими країні-окупанту співаками не погребують вийти: народні артисти Микола Гнатюк, Наталя Бучинська, Влад Ситник. Ще одна українська співачка – Таїсія Повалій – не здивувала рішенням про участь: вона тривалий час працює у Москві, хоча мешкає переважно в Іспанії. Нагадаємо, к кінці червня вона розважала співом білоруських випускників та потанцювала з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Компанію нашим «зіркам» складуть, до прикладу, російська співачка Єлєна Ваєнга, яка у 2017-у активно гастролювала в анексованому Криму, яка у 2012-у під час передвиборчої кампанії в РФ агітувала за Путіна.

Одним із ведучих фестивалю буде російський спортивний коментатор і телеведучий Дмітрій Губєрнієв, відомий своєю відданістю Путіну – зокрема, на виборах 2018-го року він навіть був довіреною особою лідера країни-агресора.