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    Повалій, Тіна Кароль, Кролики на одній сцені з… Газмановим? Хто представить Україну на «Слов’янському базарі-2020»

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    Усіх українських артистів у спільних концертах організатори називають у самому кінці списку перед словом &laquo;другие&raquo; (&laquo;<i>інші&raquo;</i>) - Повалій, Тіна Кароль, Кролики на одній сцені з… Газмановим? Хто представить Україну на «Слов’янському базарі-2020»
    Усіх українських артистів у спільних концертах організатори називають у самому кінці списку перед словом «другие» («інші»)

    Карантинний голод нівелював принциповість окремих українських артистів?

    16 липня у білоруському місті Вітебськ розпочнеться музичний фестиваль «Слов’янський базар-2020». У концертах, що триватимуть кілька днів виступатимуть переважно російські, білоруські артисти. Для учасників від України відведено окремий день, але представники України також виступатимуть у спільний заходах з артистами країни-агресора.

    Зокрема, просто у день відкриття на одну сцену із відданими країні-окупанту співаками не погребують вийти: народні артисти Микола Гнатюк, Наталя Бучинська, Влад Ситник. Ще одна українська співачка – Таїсія Повалій – не здивувала рішенням про участь: вона тривалий час працює у Москві, хоча мешкає переважно в Іспанії. Нагадаємо, к кінці червня вона розважала співом білоруських випускників та потанцювала з президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

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    Компанію нашим «зіркам» складуть, до прикладу,  російська співачка Єлєна Ваєнга, яка у 2017-у активно гастролювала в анексованому Криму, яка у 2012-у під час передвиборчої кампанії в РФ агітувала за Путіна.

    Одним із ведучих фестивалю буде російський спортивний коментатор і телеведучий Дмітрій Губєрнієв, відомий своєю відданістю Путіну – зокрема, на виборах 2018-го року він навіть був довіреною особою лідера країни-агресора.

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    Губєрнієв агітує за свого кумира Путіна. 2018-й рік

    18 липня фестиваль продовжиться Днем України. Анонсовані виступи таких зірок: Ірина Білик (Народна артистка виступить лише на концерті «З Україною в серці», в інших спільних заходах з росіянами її участь не анонсується), а також Таїсія Повалій, Тіна Кароль (яка нещодавно підкреслювала, що доки триває війна, вона не збирається мати жодних справ з країною-агресором), гурт Kazka, Микола Гнатюк, Володимири Моісеєнко та Данилець (дует «Кролики») і т.д.


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    Фінальний концерт у рамках фестивалю планується на 19 липня. У ньому від України візьмуть участь згадана Тіна Кароль, Наталя Бучинська, Тімур Мірошниченко та інші. Свою згоду вони дали не лише на співи перед, а й на те, щоб виступити разом із таким одіозними пропутінськими російським виконавцем, як, скажімо, Олег Газманов. Нагадаємо, у 2018-у він взяв участь у російському концерті, приуроченому до дати окупації Криму.

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    До слова, усіх українських артистів у спільних концертах організатори називають у самому кінці списку перед словом «другие» («інші»)…

    війна Ірина Білик фестиваль співачка концерт Kazka Таїсія Повалій
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