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    Помер відомий український джазмен

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    <p>Руслан Єгоров був вокалістом та грав на клавішних в українському джазовому колективі Ruslan Egorov Quartet</p> - Помер відомий український джазмен

    Руслан Єгоров був вокалістом та грав на клавішних в українському джазовому колективі Ruslan Egorov Quartet

    За попередніми даними, у Руслана Єгорова стався серцевий напад

    Цієї ночі помер володар премії в категорії «Кращий джазовий чоловічий вокал України» Руслан Єгоров. Про це повідомила його сестра Ілона Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

    «Цієї ночі перестало битися серце найдорожчої людини для мене, мого улюбленого рідного старшого братика, Руслана Єгорова...» - написала вона.

    Сестра повідомила, що приїхала до нього вночі через 15 хв після його дзвінка.

    «Але було пізно, вже через 3 хвилини, поки я викликала йому швидку, він не брав трубку і більше я його не чула... За попередніми даними, це серцевий напад», - розповіла Ковальчук.

    Руслан Єгоров був володарем премії в категорії «Кращий джазовий чоловічий вокал України» (фестиваль «Додж») і почесним учасником міжнародних фестивалів Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, Jazz in Kiev.

    Також він був вокалістом та грав на клавішних в українському джазовому колективі Ruslan Egorov Quartet.

    Нагадаємо, 1 червня помер відомий композитор Мирослав Скорик.

    музика смерть напад фестиваль
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