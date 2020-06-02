Помер відомий український джазмен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Руслан Єгоров був вокалістом та грав на клавішних в українському джазовому колективі Ruslan Egorov Quartet

За попередніми даними, у Руслана Єгорова стався серцевий напад

Цієї ночі помер володар премії в категорії «Кращий джазовий чоловічий вокал України» Руслан Єгоров. Про це повідомила його сестра Ілона Ковальчук на своїй сторінці у Facebook.

«Цієї ночі перестало битися серце найдорожчої людини для мене, мого улюбленого рідного старшого братика, Руслана Єгорова...» - написала вона.

Сестра повідомила, що приїхала до нього вночі через 15 хв після його дзвінка.

«Але було пізно, вже через 3 хвилини, поки я викликала йому швидку, він не брав трубку і більше я його не чула... За попередніми даними, це серцевий напад», - розповіла Ковальчук.

Руслан Єгоров був володарем премії в категорії «Кращий джазовий чоловічий вокал України» (фестиваль «Додж») і почесним учасником міжнародних фестивалів Alfa Jazz Fest, Koktebel Jazz Fest, Jazz in Kiev.

Також він був вокалістом та грав на клавішних в українському джазовому колективі Ruslan Egorov Quartet.

Нагадаємо, 1 червня помер відомий композитор Мирослав Скорик.