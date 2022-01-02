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    Події в Україні

    У Рівному водій напідпитку збив військового на очах у поліцейських

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    У Рівному п&rsquo;яний водій збив 27-річного військового та втікав від поліції - У Рівному водій напідпитку збив військового на очах у поліцейських
    У Рівному п’яний водій збив 27-річного військового та втікав від поліції
    фото: Нацполіція

    Від отриманих травм пішохід помер у лікарні

    У Рівному п'яний водій легковика Audi збив людину на дорозі, і після ДТП втік, але згодом його знайшли правоохоронці та затримали. Постраждалий пішохід внаслідок отриманих травм помер у лікарні. Про це повідомили в пресслужбі поліції Рівненської області.

    Трагічна аварія сталася цієї ночі на вулиці Соборній на очах у патрульних.

    Зазначається, що автомобіль їхав на великій швидкості та збив чоловіка, який переходив дорогу в невстановленому місці. Водій після наїзду на людину не зупинився і помчав далі.

    «Поліцейські негайно викликали «швидку» для потерпілого, а орієнтування про автомобіль передали всім патрулям. На місце ДТП прибув ще один екіпаж, і патрульні почали переслідування втікача», - йдеться в повідомленні.

    Пізніше автомобіль Audi із механічними пошкодженнями виявили на вулиці Дорошенка. І пасажир, і керманич поводили себе агресивно, тож до них застосували спецзасіб кайданки.

    Огляд водія на стан сп’яніння показав, що 24-річний житель села Бармаки, що неподалік Рівного, керував авто нетверезим – 2,10 проміле алкоголю.

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    У Рівному водій напідпитку збив військового на очах у поліцейських
    У Рівному водій напідпитку збив військового на очах у поліцейських
    У Рівному водій напідпитку збив військового на очах у поліцейських
    У Рівному водій напідпитку збив військового на очах у поліцейських
    У Рівному водій напідпитку збив військового на очах у поліцейських
    фото: Нацполіція

    За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого, слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України.

    Житель Бармаків затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про повідомлення йому про підозру та обрання запобіжного заходу.

    До слова, у Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками.

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів транспортного засобу Volkswagen Golf, серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні.

    Теги: ДТП смерть водій автомобіль аварія Рівне поліція
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    У Рівному водій напідпитку збив військового на очах у поліцейських