Жінка смертельно поранила чоловіка ножем. Чому соцмережі обурені діями поліції

Користувачів соцмереж обурило, що жінка, яка фактично просто захистила себе, може отримати тривалий термін ув'язнення.

На Миколаївщині поліцейські затримали жінку, яка смертельно поранила знайомого в місцевому будинку культури. Про це у Facebook повідомила пресслужба національної поліції регіону.

30-річна мешканка одного з сіл Миколаївського району завдала ножове поранення у живіт молодикові, тому що той проявляв до неї надмірну увагу на дискотеці.

Повідомлення про вбивство надійшло до поліції 1 січня близько шостої години ранку. За попередньою інформацією місцевий мешканець чіплявся до жінки і, навіть, дістав ніж, щоб змусити її відповісти взаємністю. Ніж вона забрала та вдарила ним нетверезого знайомого. Від отриманих поранень 25-річний потерпілий помер на місці події.

Поліцейські доставили жінку до відділення поліції, де слідчі затримали її у порядку ст. 208 КПК України.

«За вказаним фактом поліція проводить розслідування кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 115 ККУ «Умисне вбивство». Санкція статті передбачає до 15 років ув’язнення. Вирішується питання стосовно обрання запобіжного заходу», – зазначили поліціянти.

На повідомлення поліції про затримання підозрюваної бурхливо відреагували користувачі соціальної мережі, яких обурило, що жінка, яка фактично просто захистила себе, може отримати тривалий термін ув'язнення.

«З вашого допису випливає, що жінка, яка не хоче бути «зловмисницею», мусить сама стати «потерпілою»?», – прокоментувала допис одна з користуваок соцмережі.

«Ганьба поліції Миколаївської області! Яке умисне вбивство? Хіба жінка планувала, що на неї нападе ґвалтівник з ножем і вона його вб'є?», – наголосив інший.

Допис зібрав десятки обурених коментарів, дії поліціянтів здалися великій кількості людей неприйнятними.

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