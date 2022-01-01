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    П'яний водій у Дніпрі влаштував ДТП із чотирма автівками (фото)

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    У Дніпрі п'яний водій влаштував ДТП із чотирма автівками - П'яний водій у Дніпрі влаштував ДТП із чотирма автівками (фото)
    У Дніпрі п'яний водій влаштував ДТП із чотирма автівками
    фото: Нацполіція

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди травмовано водія Volkswagen Golf та двох його пасажирів, серед яких хлопчик 2020 року народження

    У Дніпрі поліція затримала водія, який в стані алкогольного сп'яніння спричинив ДТП із чотирма автівками. Про це повідомляє пресслужба поліції Дніпропетровської області.

    Аварія сталася першого січня о 15:30 на вул. Запорізьке Шосе у м. Дніпро. Попередньо встановлено, що 35-річний водій автомобіля Volkswagen Golf допустив зіткнення з попутним автомобілем Volkswagen Tiguan, та з автомобілем Volkswagen Golf. В результаті ДТП автомобіль Volkswagen Golf» перекинувся на дах та зіткнувся з рухавшимся попереду автомобілем Ford Fusion.

    Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди тілесні ушкодження отримали водій та двоє пасажирів транспортного засобу Volkswagen Golf, серед яких хлопчик 2020 року народження. Їх доставлено до лікарні.

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    П'яний водій у Дніпрі влаштував ДТП із чотирма автівками (фото)
    П'яний водій у Дніпрі влаштував ДТП із чотирма автівками (фото)
    П'яний водій у Дніпрі влаштував ДТП із чотирма автівками (фото)
    фото: Нацполіція

    35-річний водій автівки Volkswagen Golf перебував у стані алкогольного сп’яніння. Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

    За даним фактом поліція відкрила кримінальне провадження, передбачене ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) Кримінального кодексу України.

    Триває слідство.

    Як повідомлялося, 31 грудня вранці на Бориспільській трасі сталися декілька ДТП, в яких зіткнулися десятки автівок.

    Теги: ДТП Дніпро водій автомобіль аварія поліція Volkswagen Tiguan Volkswagen Ford
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    П'яний водій у Дніпрі влаштував ДТП із чотирма автівками (фото)