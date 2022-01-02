  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Центр столиці скували затори: куди краще не їхати (карта)

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Автомобілістам слід звернути увагу на ускладнені умови пересування - Центр столиці скували затори: куди краще не їхати (карта)
    Автомобілістам слід звернути увагу на ускладнені умови пересування
    фото: glavcom.ua

    Увечері 2 січня у Києві транспорт стоїть у чималих «пробках»

    Станом на вечір неділі, 2 січня, у центрі Києва утворилися затори. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.

    Рух у центрі міста практично повністю зупинився. Затори спостерігаються у напрямку до Хрещатика, на Золотих Воротах, Майдані Незалежності. Затори утворилися також у бік Бессарабської площі та у зворотний бік.

    screenshot-infoportal.kiev.ua-2022.01.02-18_06_43

    Також рух ускладнено в районі проспекту Перемоги.

    У районі Софійського собору вулиці зафарбовані на карті у червоний колір.

    Погодні умови в столиці увечері 2 січня не ускладені, ясно, температура близько 0. Опадів немає.

    Нагадаємо, завтра, 3 січня, погода зіпсується: рятувальники попередили про ожеледицю та хуртовини.

    Читайте також:
    Теги: Київ автомобіль транспорт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Центр столиці скували затори: куди краще не їхати (карта)