Центр столиці скували затори: куди краще не їхати (карта)

Увечері 2 січня у Києві транспорт стоїть у чималих «пробках»

Станом на вечір неділі, 2 січня, у центрі Києва утворилися затори. Про це свідчать дані Infoportal.kiev.

Рух у центрі міста практично повністю зупинився. Затори спостерігаються у напрямку до Хрещатика, на Золотих Воротах, Майдані Незалежності. Затори утворилися також у бік Бессарабської площі та у зворотний бік.

Також рух ускладнено в районі проспекту Перемоги.

У районі Софійського собору вулиці зафарбовані на карті у червоний колір.

Погодні умови в столиці увечері 2 січня не ускладені, ясно, температура близько 0. Опадів немає.

Нагадаємо, завтра, 3 січня, погода зіпсується: рятувальники попередили про ожеледицю та хуртовини.

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