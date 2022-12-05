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У родині предстоятеля УГКЦ Святослава сталося горе

Альона Боженко
glavcom.ua
У родині предстоятеля УГКЦ Святослава сталося горе
Помер батько Блаженнішого Святослава
фото: УГКЦ

Батько предстоятеля УГКЦ помер на 79-му році життя

Помер батько предстоятеля Української греко-католицької церкви (УГКЦ) Блаженнішого Святослава. Про це повідомила пресслужба УГКЦ.

Юрій Шевчук помер на 79-му році життя.

«Зі смутком у серці та молитвою на устах повідомляємо, що 5 грудня 2022 року після важкої недуги упокоївся у Бозі п. Юрій Шевчук, батько Отця і Глави УГКЦ Блаженнішого Святослава», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що батько глави УГКЦ походив з Івано-Франківщини, був державним службовцем, працював на залізниці. Його родина була дуже активною під час переслідування УГКЦ радянським режимом.

«Моя родина з боку батька, який був вихідцем з Івано-Франківщини, із селища Брошнів-Осада, була дуже активною в підпільному житті Церкви. Фактично, у тому контексті я познайомився з отцем Михайлом Косилом, який був ректором підпільної духовної семінарії на Франківщині», – пригадує Блаженніший Святослав.

Про похоронні богослужіння буде повідомлено згодом.

Нагадаємо, 26 листопада помер голова МЗС Білорусі Володимир Макей. 29 листопада його похоронили в Мінську.

 

 

Теги: УГКЦ Предстоятель УГКЦ Святослав Шевчук батько

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